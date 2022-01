Secretario de Salud recomendó VapoRub y “todas esas cosas” para los niños con COVID

Hablando de remedios casuales, como si te recetaran un té de manzanilla o una pastilla sabor miel cada 8 horas, el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, se aventó una curiosa recomendación cuando le preguntaron qué opciones había en el tratamiento de niños con casos de COVID.

Obvio se refería a los casos con síntomas leves, pero igual les saca una carcajada… o mínimo les hace levantar la ceja.

“Lo que usan las mamás”, dijo el Secretario de Salud antes de aventarse un tratamiento en caliente que consistía de tés, paracetamol y el requetereconocido VapoRub.

Ese tratamiento salió de la mente de Jorge Alcocer pensando en que los síntomas de COVID en menores de edad son más leves y aún más alivianados cuando se trata de la variante Ómicron. “Les dura a los niños dos, tres días”, se aventó a decir en el micrófono de la Mañanera.

¡Córrela, Furcio!

Claro, también, como habrán visto en el video, mencionó que se podía usar paracetamol para alivianar algunos de los síntomas.

“Tan sólo on tés, no estoy señalando que es así de sencillo: con tés, con paracetamol, con un medicamento que es muy benéfico para eso y que no es agresivo en otros tejidos, y desde luego, la fluidez del medio caliente que esté, lo que usan las mamás, el VapoRub”