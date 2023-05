La tarde del sábado 13 de mayo varias mujeres en CDMX protestaron afuera de la boda de Alejandro Canek Vázquez, delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda (Infonavit) en Hidalgo, quien al parecer no tiene para pagar la pensión alimenticia a sus hijos, pero sí para costear una boda.

A través de su cuenta de Twitter, la activista Diana Luz Vázquez, conocida por promover la Ley Sabina, que busca castigar a quienes no pasen pensión alimenticia a sus hijos, compartió videos y fotos de la manifestación ocurrida en CDMX.

Mujeres se manifestaron afuera de la boda de Alejandro Canek Vázquez, a quien acusan de no pagar pensión alimentaria a sus hijos. Foto: @DianaLuzVa (Twitter)

Mujeres protestaron afuera de la boda de un funcionario del Infonavit

“La nueva pareja no estaba enterada que @canek_vazquez debe pensión alimenticia de sus dos hij@s por 900 mil pesos y cree que “es un buen padre”. No lo es“, escribió Diana Luz en otro tuits donde detalló que el funcionario del Infonavit no se hizo cargo de sus hijos por dos años.

De acuerdo con Luz Vázquez, Alejandro Canek Vázquez ya está inscrito en el registro de deudores alimentarios de CDMX, y al parecer se niega a pagar lo correspondiente a sus hijos (además de convivir con ellos) por venganza a su exesposa.

Hombres con el privilegio patriarcal de ABANDONAR a sus hij@s a costa del trabajo no remunerado de las madres y de no pagar la #PensionAlimenticia que les corresponde. El jueves pasado @canek_vazquez en complicidad con el juez, difirieron audiencia. La nueva pareja debe saberlo. pic.twitter.com/YuBcZoSgts — Diana Luz (@DianaLuzVa) May 15, 2023

Alejandro Canek debe 900 mil pesos de la pensión alimenticia a sus hijos

La boda de Alejandro Canek Vázquez se realizó en el Jardín Lambú, ubicado en la colonia Lomas Altas de la alcaldía Miguel Hidalgo, y sólo la renta del salón le salió en unos 174 mil pesos. Razón por la que varias mujeres se manifestaron a las afueras del lugar.

“Estamos aquí por tus hijos, deudor alimenticio”, se escuchó por parte de las mujeres que se manifestaron con pancartas y una lona con la cara de Alejandro Canek Vázquez, quien en la biografía de sus redes sociales presume ser padre de una niña y un niño.

El funcionario del Infonavit está registrado en el Registro de Deudores Alimentarios de CDMX. Foto: @DianaLuzVa (Twitter)

Y buscan que el Infonavit tome cartas en el asunto

Cabe recordar que el pasado 8 de mayo, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el decreto del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, el cual indica que los deudores alimentarios inscritos no podrán hacer ciertos trámites como el pasaporte o la licencia de conducir.

Además, quienes estén en este registro tampoco podrán postularse para ocupar cargos públicos. En el caso de Alejandro Canek Vázquez, lo que buscan es que no pueda ejercer su cargo en el Infonavit y además, claro, que pague a sus hijos lo correspondiente.