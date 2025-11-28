Lo que necesitas saber: La Constitución indica que la destitución del titular de la FGR sólo puede darse por "causas graves". En varios medios se señalan como posibles sustitutos a Arturo Zaldívar y Ernestina Godoy.

Tantas cosas que se mueven en los últimos meses y del titular de la Fiscalía General de la República (FGR) ni sus luces, pero esa actitud tan fantasmal ha llegado a su límite. Después de varias horas de sospechas y grillas políticas, ha llegado el fin de la era de Gertz Manero al frente de la FGR.

El fiscal presentó su carta de renuncia ante el Senado, pero lo sospechoso está en que se va porque Sheinbaum le ofreció una Embajada.

Alejandro Gertz Manero / Captura de pantalla

La renuncia de Gertz Manero a la FGR y su futura Embajada

En la carta de renuncia enviada al Senado y reportada por Leti Robles de la Rosa, periodista legislativa, el fantasmagórico fiscal que deja miles de pendientes sin resolver aseguró que se va porque le dieron una Embajada.

“Hago de su conocimiento que la Titular del Poder Ejecutivo Federal, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, me ha propuesto como Embajador de México ante un país amigo, lo cual se está tramitando en este momento”

¿Quién será ese “país amigo” al que le estamos mandando a tremendo personaje? Eso sigue siendo un misterio.

La carta de renuncia de Gertz Manero // Foto: @letroblesrosa

En la carta —dirigida a la presidenta del Senado—, Gertz Manero confirma su renuncia a la FGR para encargarse de este futuro diplomático. “Me estoy retirando de mi actual cargo como Fiscal General de la República”, explica.

En su mismo mensaje, le pide al Senado que, con otras palabras, le echen prisa a su aprobación en el futuro de una Embajada para que pueda irse lo antes posible.

Sesión urgente en el Senado para aceptar la renuncia de Gertz Manero

La Mesa Directiva del Senado de la República citó para este 27 de noviembre a sesión y el asunto a tratar fue la salida de la FGR del poco visto Alejandro Gertz Manero.

En el citatorio dirigido a senadores no se especificaba el asunto a tratar. Sin embargo, el Senado lo hizo oficial cerca de las 19:00 horas: “Con 74 votos a favor y 22 en contra, el Senado de la República acepta y aprueba la renuncia del Dr. Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República”.



De acuerdo con Proceso, antes de encontrarse con Sheinbaum, Adán Augusto estuvo en el Senado reuniendo firmas entre legisladores… aunque son dar a conocer públicamente para qué. Ahora lo sabemos.

¿Qué dice la ley sobre la salida del titular de la FGR?

De acuerdo con el artículo 24 de la Ley de la Fiscalía General de la República, el titular de ésta sólo puede ser removido por el representante del Ejecutivo por tres motivos considerados “graves”:

Perder la ciudadanía mexicana

Adquirir incapacidad total o permanente que impida el correcto ejercicio de sus funciones durante más de seis meses

Cometer violaciones graves a la Constitución.

Por otro lado, en el artículo 102 de la Constitución se indica que, si bien la presidenta sí tiene la facultad de remover a Gertz Manero de la FGR, ésta puede ser objetada por el Senado… para ello, tienen un plazo de 10 días.

“Si el Senado no se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción”, señala la Constitución.

De acuerdo con el periodista de El Universal, Arturo Zaldivar y Ernestina Godoy son los principales candidatos para reemplazar a Alejandro Gertz Manero.

“Recibí un documento del Senado”: Claudia Sheinbaum

Luego de horas de rumor, en su mañanera Claudia Sheinbaum no abordó el tema… sin embargo, cuando fue preguntada directamente, se limitó a indicar que recibió un documento del Senado.

¿¿¿Y qué dice ese documento??? Pues la presidenta no quiso soltar prenda, pero se entendió que tenía que ver con la salida de Alejandro Gertz Manero.

La presidenta comentó que analizará el misterioso contenido del mentado documento y será en las próximas horas cuando se informe….