Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador electo de Michoacán, da positivo a COVID-19

Hace rato que no se reportaba la presencia del virus entre políticos del nivel de Alfredo Ramírez Bedolla, gober electo de Michoacán… pero también hace rato que los contagios no reportaban un alza. Ahora sí y es una señal de que toda la población debe cuidarse para no propagar el bicho.

Por medio de sus redes sociales, el gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, dio a conocer que dio positivo en la prueba COVID-19 que se realizó, luego de sentir algunos de los malestares vinculados con la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV2.

“Quiero informarles que el día de ayer presenté síntomas de Covid 19 y el día de hoy me realicé la prueba la cual fue positiva”, informó Ramírez Bedolla en el breve mensaje que dirigió desde su cuenta Twitter. “Seguiré trabajando en los proyectos de transformación desde mi casa con todas las medidas”, agregó.

Se desconoce el estado de salud de Ramírez Bedolla, pero, por lo que se lee, está leve la situación de quien asumirá como gobernador de Michoacán a partir del 1 de octubre, luego de ganar en las elecciones federales del pasado 6 de junio…

Por cierto, Ramírez Bedolla se reunió con AMLO y el resto de los gobernadores electos de Morena apenas la semana pasada, en Palacio Nacional… y, bueno, en las fotos que circularon en redes se puede ver que no hubo sana distancia y mucho menos uso de cubrebocas. Así que, muy probablemente, todos aquellos que tuvieron contacto con Ramírez Bedolla tendrán que hacerse la prueba del COVID-19.

La polémica alrededor de la elección de Alfredo Ramírez Bedolla

La semana pasada, el todavía mandatario michoacano, Silvano Aureoles Conejo, acusó que en la elección de gobernador intervino el crimen organizado… suficiente razón para pedir la anulación de los comicios –y con ello– bajar a Alfredo Ramírez Bedolla de su calidad de gobernador electo.

“Se los digo de frente, porque yo no le tengo miedo a estos bandidos: Jesús Reyna le anda pagando el favor a Morena y al presidente, porque siente que es el que lo sacó de la cárcel porque estaba preso por sus vínculos con La Tuta”, acusó Silvano Aureoles en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Al respecto de las declaraciones de Aureoles Conejo, el gobernador electo se limitó a señalar que, si Morena (y él) ganó en las elecciones del 6 de junio, fue a causa de su mal gobierno.

“Mi campaña fue limpia, nunca tuvimos ningún contacto o mensaje de ningún tipo de grupo, vamos entrar con la frente en alto, soy un profesionista que vive en la justa medianía”, aseguró Alfredo Ramírez Bedolla en entrevista con Joaquín López-Dóriga…

Y bueno, al parecer aquí no termina el asunto, ya que Silvano Aureoles adelantó que irá ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a acusar la “narcoelección”… dice que tiene más de 90 pruebas.