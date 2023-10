Lo que necesitas saber: 'Algunas verdades están afuera pero de otras es imposible saberlo' es un libro de ensayos de Luis Reséndiz.

Cuando era niño, Luis disfrutaba de subir a la azotea de su casa a admirar las estrellas. Unos años después, compartió aquel gusto con sus mejores amigos de la primaria al contarles que estaba casi seguro de ser extraterrestre. También, compartía con su padre —aún sabiendo que era una cosa extraña— la fascinación mexicana con Jaime Maussan.

Luis Reséndiz publica un nuevo libro de ensayos llamado ‘Algunas verdades están afuera pero de otras es imposible saberlo’, un clavado directo a la novela autobiográfica… bueno, casi autobiográfica.

“Este personaje que pues soy yo, pero no soy yo, ¿no? Le pasan cosas que no me pasaron, le pasan cosas que me pasaron”, nos cuenta el escritor veracruzano al reírse —entre otras cosas— su infancia en el imaginario Puerto México, Veracruz.

‘Algunas verdades están afuera pero de otras es imposible saberlo’ está lleno de cultura pop mexicana

Con disco de los Flaming Lips de fondo, Luis Reséndiz platica sobre la influencia de la cultura pop en su propia infancia —y en su imaginario personaje.

Tuve una dieta cultural de niño bastante heterogénea. Había grandes libros, la casa estaba llena de libros; había desde los clásicos, o sea, Verne, Dumas, Dickens, Conan Doyle. Esos libros convivían junto a Cómics, junto a Kaliman, junto a estos libros de lo sobrenatural que se pusieron tan de moda; de dramáticas profecías de la Gran Pirámide, de Fenómenos de los Dioses —que aparece mencionado en la novela. Y por supuesto la televisión, sobre todo la televisión, estaba ahí, incluso antes que el cine como institución, estaba la televisión en la que veía películas. Me dejó es esa sensación de que todo está ahí para ser leído e interpretado y pensado, sin discriminar. Luis Reséndiz, autor de ‘Algunas verdades están afuera pero de otras es imposible saberlo’

En ‘Algunas verdades están afuera pero de otras es imposible saberlo’, el escritor sigue al pie de la letra su filosofía: en cada capítulo, lo mismo se citan canciones de Dua Lipa, como grandes científicos, como episodios de los X Files.

“Aquí no se está discriminando el origen, sino el significado de las cosas”, dice Reséndiz.

¿Creer o no creer? ¿Querer creer? Un libro, también, sobre ser escépticos

En ‘Algunas verdades están afuera pero de otras es imposible saberlo’, el escritor veracruzano Luis Reséndiz —que comenzó su carrera en las letras hablando sobre cine—, enfrenta diferentes creencias al pasar de los capítulos. Su padre con la charlatanería, con el seguimiento a Jaime Maussan o con los documentos “filtrados” de un archivo secreto del FBI. Su madre y una parte de su familia con la religión.

“Eso de las partes que son verdad en el libro”, se ríe. “Pasé por un proceso, como solemos pasar los escépticos que crecimos como creyentes, que fue un proceso de maduración. Estaba yo convencido de lo que se me enseñaba y lo que se me decía, después me hice un descreído”.

“Pero no todos los escepticismos son iguales”, recalca el autor.

En ‘Algunas verdades están afuera pero de otras es imposible saberlo’ se narran encuentros con extraterrestres, exorcismos o aventuras con chaneques, un sin fin de experiencias paranormales “que fueron experiencias si no reales, cuando menos reales para quienes las vivieron”.

“Eso me hizo valorar más las creencias de los demás, y entonces me volví menos desdeñoso, me volví menos filoso, menos sarcástico al respecto y más comprensivo, me parecen más interesantes ahora las creencias de los demás de lo que me parecían antes”.

En ‘Algunas verdades están afuera pero de otras es imposible saberlo’ también se recuerdan momentos que marcaron a miles de mexicanos en ensayos sobre el futuro de la conquista espacial; escenarios tan lejanos como los viajes interestelares o tan cercanos como una tarde con los abuelos. ¿Y lo mejor? Todo empaquetado en un libro que, formalmente, recuerda a aquellas viejas revistas de OVNIs. “Yo lo que quería era no solo trabajar los textos, sino su contenedor, ¿no?”, dice el autor.

Algunas verdades están afuera pero de otras es imposible saberlo’ de Luis Reséndiz ya está publicado bajo el sello de Dharma Books.

