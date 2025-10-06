Lo que necesitas saber: En su plan de acción para el "retorno a la normalidad", el rector de la UNAM señaló que ninguna amenaza sería minimizada.

Poco duró el intento de “retorno a la normalidad” que anunció el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí. Luego de la suspensión de actividades de la semana pasada, este lunes 6 se recibió una nueva amenaza de bomba. Esta vez, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM

En redes circula la presunta amenaza de bomba

En comunicado, la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM confirmó la amenaza de bomba que circuló en redes desde las primeras horas del día. Y como lo advirtió el rector Lomelí, ante la mínima posibilidad de peligro se optó por suspender las actividades.

“Se aplicó de inmediato el Protocolo de Actuación, por lo que se desalojaron las instalaciones”, señala el boletín de las autoridades de la Facultad. “Esta labor se hizo con participación del equipo administrativo”, se explica.

Foto: Cuartoscuro

La Facultad Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM no indica si se dio aviso a las autoridades de la CDMX. Simplemente señala que “equipo especializado” está inspeccionando las instalaciones… a ver qué encuentran. También está ahí el equipo de bomberos.

Rector de la UNAM anunció acciones para un regreso seguro a las actividades presenciales

De acuerdo con una imagen que circula en redes, el supuesto explosivo se colocó en uno de los baños de la Facultad de Ciencias Políticas. “Esta no es una nota mal escrita en una hoja de cuaderno”, se indica.

Lo anterior, seguramente porque anteriores amenazas se han desestimado por no ser tan bien elaborada que digamos (por decirlo de una forma: precisamente, en hojas de cuaderno o paredes).

La semana pasada, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, dio a conocer una serie de acciones para un retorno seguro a las actividades presenciales… una de esas acciones es la de atender cualquier amenaza, por mínima que sea… y, si se considera necesario, desalojar instalaciones.

El rector ha minimizado en varias ocasiones las amenazas contra la comunidad de la Universidad, incluso, señalando que la UNAM no es la única institución en el mundo que recibe amenazas de este tipo… fake news, dice que son. Aún así, cada una de ellas será atendida.