Lo que necesitas saber: Al dar a conocer estas acciones, el rector insiste en que la mayoría de las amenazas que han recibido planteles son falsas.... además, señala que la UNAM no es la única universidad en el mundo que ha pasado por una situación así.

Aunque la UNAM se la ha pasado diciendo que las amenazas de explosivos y ataques a comunidad son falsas, varios planteles han suspendido clases presenciales desde el 29 de septiembre… y sí, ya tienen establecida la fecha para su regreso, pero éste está marcado por la incertidumbre.

FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Por lo anterior, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, ha dado a conocer una serie de acciones que tienen la intención de garantizar un retorno seguro a las actividades presenciales…

Cosas básicas como tener los protocolos de seguridad listos y, debido a lo que hubo detrás del asesinato de un alumno del CCH Sur, atención psicológica a quienes lo requieran.

Autoridades de planteles de la UNAM inmediatamente evaluarán mandar a clases en línea

Luego de varios días de trabajo, la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario emitió algunas recomendaciones en las que se basó el rector de la UNAM para establecer las líneas de acción. Con respecto a las amenazas, estableció tres:

1) Informar y denunciar, es decir, en cuanto se reciba una amenaza, no minimizarla y reportar inmediatamente a las autoridades correspondientes (desde las universitarias, hasta las locales y federales).

2) Aplicar los protocolos y evaluar si es necesario mandar a actividades en línea, en lo que se realizan investigaciones y 3) Una vez aplicado el protocolo (que dependiendo el caso, hay uno diferente) ver las condiciones de seguridad del plantel y definir si es conveniente el regreso a las actividades presenciales.

Plantel de la UNAM // Facebook:Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur UNAM

Se harán actividades para fortalecer a la comunidad… y así “retornar a la normalidad”

El rector de la UNAM también señaló que las autoridades de cada plantel convocarán a comisiones de seguridad en las que se escucharán las propuestas de la comunidad.

El rector anunicó que se reforzarán las medidas de seguridad, así como los programas de atención psicológica y mental. Además, se ofrecerán talleres, conferencias y demás actividades que ayuden a reconstruir el “tejido comunitario”.

La Facultad de MEdicina de la UNAM/ Foto: Cuartoscuro

En su comunicado, el rector también habló del caso especial del CCH Sur, destacando que, luego de recibir varios pliegos petitorios, se ha llegado a acuerdos para mejorar la seguridad del plantel con medidas que se replicarán en el resto de los planteles del CCH y de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP).

Y bueno, aunque se atiende la situación, el rector Lomelí reiteró que las amenazas, aunque normalmente son falsas, generan zozobra, y hay que tomarlas en serio… y bueno, después de todo, la UNAM no es la única universidad en el mundo que las ha recibido.