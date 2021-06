¿A qué fue Slim a Palacio Nacional? AMLO dice que fue por la rehabilitación de la L12

Carlos Slim ha sido tendencia en redes durante la tarde del martes y la mañana de este 24 de junio, luego de que se le vio por Palacio Nacional, a donde se lanzó a una reunión con AMLO y Claudia Sheinbaum. Y un poco para despejar los rumores sobre el motivo de este encuentro, el presidente explicó que todo fue por la rehabilitación de la Línea 12.

O sea, la jefa de Gobierno de CDMX, Carlos Slim y él se reunieron para ver qué procede con la rehabilitación de la Línea 12 del Metro y, por lo pronto, AMLO dijo que el millonario tiene toda “la voluntad” de cooperar.

Slim le cae a Palacio Nacional por la Línea 12 del Metro CDMX

“En efecto, nos reunimos y la jefa de Gobierno hizo un planteamiento que respaldamos y el propósito es rehabilitar la Línea lo más pronto posible y se avanzó bastante, vamos por buen camino sin dejar la investigación judicial, son dos cosas, la investigación judicial corresponde a las fiscalías (…) y esto incluye la atención a los familiares de las víctimas, el que se les ayude, el que no quede en el desamparo, que haya reparación del daño y al mismo tiempo se castigue a los responsables”.

Más o menos esto dijo AMLO acerca de la reunión con Slim y, de paso, aprovechó para decir que es improbable que este accidente haya sido causado con alevosía y ventaja —para un buen grupo de tuiteros y tuiteras se trata de un caso de corrupción y omisiones que derivó en una tragedia con un saldo de 26 personas fallecidas.

“No creo yo que nadie actúe consciente de que sus actos van a ocasionar la pérdida de vidas en estos casos (…) ante este tipo de desgracias se necesitaría ser de muy malas entrañas para estar deseando que seres humanos pierdan la vida”.

“Sólo soy conciliador”

Igual AMLO también aprovechó para asegurar que en este proceso de la rehabilitación de la Línea 12 —que corre de Mixcoac a Tláhuac— es nomás un conciliador.

Y en cuanto a Carlos Slim, el presidente consideró que hay voluntad para volver a poner en marcha a esta línea —entre otras cosas porque Carso formó parte del Consorcio encargado de la construcción de la Línea 12, junto con ICA y Alstom.

Aunque en un principio Ingenieros Civiles y Asociados se deslindó del accidente, argumentando que Carso se encargó de la construcción del tramo elevado. Mientras, Alstom se intentó desafanar, al negar cualquier colaboración en la obra civil de la línea dorada.

Pero bueno regresando con AMLO, aquí las palabras del Peje sobre Slim:

“Sí estoy contento, porque sí hay voluntad, yo siempre he dicho ‘tengo diferencias’, no crean que todo es coincidencias, tengo diferencias con Carlos Slim, pero le reconozco que es un hombre institucional y que tiene una dimensión social, de ayuda y no juega a las vencidas con la autoridad legal y legítimamente constituida”.

Y remató casi casi con un: no como otros. Aquí las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador por si las quieren cachar: