Lo que necesitas saber: En las últimas semanas. se han difundido cuatro reportajes en los que se acusan nexos de AMLO con el crimen organizado.

Paralelismos cinemato… periodísticos: hace unas semanas, ProPublica (y la DW) publicó un reportaje en el que se hablaba de investigaciones gringas por el posible financiamiento del narco a la campaña presidencial de AMLO del 2006. Aunque en el trabajo se indicó que dichas autoridades pararon el caso por no contar con pruebas sólidas, de este lado del río Bravo se armó un desma$%&e que necesitó de la aclaración de una funcionaria del gobierno de Biden.

Pues bueno, todo lo anterior se repitió ayer, con pequeñas variantes: el medio fue The New York Times, la campaña de AMLO de la que se habló fue la del 2018 y la aclaración vino de la Casa Blanca.

Se debe revisar con el Departamento de Justicia

Luego de que AMLO adelantara el contenido del mencionado reportaje del New York Times, en el que se aborda el posible financiamiento que recibió su campaña presidencial del 2018 de parte del crimen organizado, el portavoz de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, negó que en este momento el presidente mexicano sea objeto de una investigación de parte del gobierno de Estados Unidos.

En todo caso, agregó el funcionario, se podría revisar con el Departamento de Justicia… pero incluso en esa instancia se ha dejado claro que AMLO no es investigado.

Foto: Moisés Pablo-Cuartoscuro.

“Continuamos trabajando con la administración de López Obrador”: Casa Blanca

Dicho lo anterior, John Kirby remató señalando que, si algo tiene pendiente el gobierno de Estados Unidos con AMLO, es la crisis migratoria que se vive en la frontera. Y sobre eso seguirán trabajando. Ése “sigue siendo un gran enfoque para el presidente Biden”, remató el vocero de la Casa Blanca en cita retomada por Animal Político.

Así como como cuando ProPublica y DW dieron a conocer sus respectivos reportajes, con el reciente trabajo periodístico que lo relaciona con el narco, AMLO no paró en descalificaciones al medio. En este caso, a The New York Times. En su mañanera de ayer, 22 de febrero, calificó al medio estadounidense como un “pasquín inmundo”… y tan encabr%&/()nado estaba que por “error” (seeee, error) dio en público el teléfono de la responsable del reportaje, la periodista Natalie Kitroeff.

En el reportaje de Kitroeff, se indica que funcionarios de Estados Unidos identificaron posibles nexos entre el crimen organizado y la campaña presidencial de AMLO del 2018. Bueno, en realidad con personajes cercanos al presidente… y por eso archivaron el caso: porque no encontraron algo que relacionara directamente al presidente con los cárteles. Estados Unidos “nunca abrió una investigación formal a López Obrador”, señala el reportaje publicado por The New York Times.

Claro que The New York Times respondió a los señalamientos de AMLO, expresando su preocupación la “táctica” que usó el presidente de México para abordar el tema. “Hemos publicado el artículo en cuestión y respaldamos nuestro trabajo de reportería y a los periodistas que van en pos de la información a donde sea que esta se encuentre”, señaló en mensaje difundido en redes.

