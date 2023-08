Lo que necesitas saber: Burla o no, lo que importa es que AMLO omitió hablar sobre uno de los casos que más han indignado a la gente en los últimos meses.

Luego de las masivas mentadas recibidas en redes por, aparentemente, mostrarse insensible ante uno de los casos que más ha indignado a la población, AMLO inició su mañanera de hoy, 17 de agosto, aclarando que él nunca se burló de los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno. ¿No, entonces?

Pues, según el presidente, él nunca escuchó que los periodistas le preguntaron por lo sucedido en Lagos de Moreno. Entonces, como no escuchaba más que gritos, fue que sacó su lado cómico y se echó ese chiste tan sin pin$%&e gracia.

“A ustedes les consta (…) empezaron a gritar y no escuché nada”, señaló AMLO tratando de apoyarse en los reporteros que cubren la mañanera. Entonces, “sin ningún fundamento, de manera perversa, sostuvieron todo el día que yo me había burlado cuando me preguntaron sobre los jóvenes que asesinaron, secuestraron en Los Altos de Jalisco”.

De acuerdo con AMLO, toda la ola de críticas que recibió en redes por su aparente insensibilidad para con los familiares de las víctimas no fue más que una “burda manipulación”… adivinen de parte de quién. Pues claro: de sus detractores y los medios. “No saben qué hacer estos corruptos y sus voceros”, reprochó el presidente.

Es una estrategia de desinformación, dice vocero de Presidencia

Lo señalado por AMLO es casi réplica de lo que anoche publicó el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez. Según el funcionario, el mandatario nunca se negó a contestar preguntas relacionadas con el caso Lagos de Moreno… y mucho menos se burló. “Esa versión forma parte de una estrategia de desinformación”, aseguró.

FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM // AMLO cuenta chiste y evade el caso de los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno.

Pues bueeeeeeno, ahí está la explicación de AMLO quien, además, después de descosió en una serie de autoelogios con los que trató de dejar claro que él nunca se burlaría de una desgracia. “Soy un hombre de sentimientos”, aseguró el muy sensible presidente. “No me puedo burlar del dolor, de la desgracia de los demás. Nunca lo he hecho”.

Sigue sin confirmarse lo sucedido con los jóvenes de Lagos de Moreno

Si se burló o no, lo cierto es que AMLO omitió mencionar siquiera lo sucedido en Jalisco ayer en su mañanera. Ni siquiera era necesario que algún reportero se lo solicitara: la desaparición de los jóvenes es tema principal en medios y redes, debido a la crueldad que parece que hubo de por medio en la posible muerte de las víctimas.

De acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, hay una “alta probabilidad” de que los jóvenes sí sean los que aparecen en fotos y grabación que circulan en redes. Si esto se confirma, entonces los desaparecidos en Lagos de Moreno habrían sido obligados a agredirse entre sí. Uno de ellos habría asesinado a sus amigos.

