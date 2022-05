Mínimo, la comitiva que encabezará el exsenador Christopher Dodd, tratará de saber cuáles son los reales motivos por los que AMLO ya le dijo que no a la Cumbre de las Américas… y, claro, ver si lo pueden convencer de participar.

­Durante su visita al Estado de México, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, confirmó que mañana, miércoles 18 de mayo, el exsenador Dodd (asesor especial de la Casa Blanca para la Cumbre de las Américas) se reunirá con el presidente López Obrador para, esencialmente, hablar sobre su rechazo a participar en el evento continental.

Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con La Jornada (y para la bilis de Lilly Téllez) a Estados Unidos sí le interesa que AMLO se dé una vuelta en la Cumbre de las Américas, ya que el liderazgo de México no puede faltar y porque, según, la apuesta para desarrollo de Estados Unidos no está en China u otro país, sino en México.

Recordemos que AMLO ya avisó que no y no irá a la Cumbre de las Américas. Esto como protesta por no invitar a países como Nicaragua, Cuba y Venezuela.

“Las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos. Todos juntos, porque entonces ¿se le va a poder llamar Cumbre de las Américas? No sería eso si se excluye. Además, en la pasada se invitó a todos”, señaló AMLO en la mañanera del 10 de mayo.

Foto: Presidencia

En respuesta no directa, la representación de Estados Unidos para América Latina y el Caribe ha reafirmado en diversas ocasiones su posición de no invitar a la Cumbre a países que consideran que no son democráticos.

El que AMLO no asista a la Cumbre de las Américas no quiere decir que México no estará presente en el evento de líderes del continente. AMLO ya avisó que en su lugar mandará al canciller Marcelo Ebrard.

Todavía en la mañanera de ayer, 16 de mayo, AMLO insistió en que tiene confianza que Estados Unidos acabará por invitar a tooodos los países a la Cumbre de las Américas… y, para ello, ya tiene preparado un planteamiento, el cual expondrá ante los representantes de la Casa Blanca, mañana miércoles en Palacio Nacional.