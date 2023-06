Aunque ya solito el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, dejó en evidencia que las acusaciones contra la jueza Angélica Sánchez han sido hechas sin nada de pruebas… pues, aun así, AMLO echa su respaldo y, más que eso, también una advertencia.

“Claro que sí la respaldo, claro que la respaldo, nosotros vamos a hacer lo mismo”, señaló el presidente en la mañanera de ayer, 20 de junio, para luego reafirmar lo que Cuitláhuac García ha dicho en contra de la jueza Angélica Sánchez: que liberó al presunto responsable del homicidio de un diputado.

“Esta juez ordena que se libere a un presunto homicida considerado como parte de un grupo de la delincuencia organizada y da un plazo a los encargados del penal de una hora (…) nunca se había conocido un caso en donde la orden puede ser dejarlo en libertad en una hora”, criticó AMLO.

Jueza Angélica Sánchez está bajo prisión preventiva

A inicios de mes, la jueza Sánchez fue detenida en Veracruz bajo el cargo de delitos contra las instituciones públicas. Desde ese momento, ella denunció que el proceso en su contra era un mero montaje a manera de “venganza” por la liberación de un presunto delincuente conocido como el Compa Playa, quien fue acusado del homicidio del diputado local Juan Carlos Molina.

Legisladores han mostrado apoyo a jueza Angélica Sánchez / Captura de pantalla

La defensa de la jueza no demoró mucho en demostrar que su clienta había sido detenida sin prueba alguna. Por ello, salió libre… sin embargo, el pasado viernes 16 de junio fue nuevamente aprehendida, ahora en la CDMX, bajo nuevos cargos: delitos contra la fe pública y tráfico de influencia. Y así, rápido fue regresada a Veracruz, donde se le dictó prisión preventiva por un año.

¿Abuso de poder de parte del gobierno de Veracruz?

Al darse la nueva detención de la jueza Angélica Sánchez, el gobernador Cuitláhuac García refrendó sus dichos, asegurando que ésta se dio porque la mujer se dio a la fuga, aun sabiendo que estaba bajo investigación… es decir, que no se esperó a que hubiera las pruebas que, hasta el momento, siguen sin existir.

“Liberó al narcotraficante que se llama Compa Playa, entonces eso no puede quedar así, yo he insistido en que se tiene que investigar y que se tiene que llamar a cuentas a la jueza”, aseguró García, quien dice que Angélica Sánchez tuvo contacto con gente del Compa Playa para acordar su liberación… nomás que no tiene pruebas de ello.

Foto: Yerenia Rolón-Cuartoscuro.

No es la primera vez que Cuitláhuac García deja en evidencia que no le importa pasarse por… por ahí el debido proceso, nomás con el afán de aplicar “su” justicia. Un caso muy recordado últimamente es el de José Manuel del Río, un cercano a Ricardo Monreal que, igual, fue detenido por un buen tiempo, pese a las tremendas irregularidades de su caso.