AMLO compara cancelación de candidatura de Salgado Macedonio con desafuero en 2005

Cuestionado por la reacción de Félix Salgado Macedonio ante la posible cancelación de su candidatura a la gubernatura de Guerrero, AMLO declaró que la lucha debe ser pacífica y sin violencia contra el “fraude electoral”, llevando un poco el caso del exalcalde de Acapulco al terreno electoral, más que en la impartición de justicia para que las autoridades investiguen las acusaciones que hay en contra del guerrerense por presunto abuso y violación.

En la mañanera de este 13 de abril, AMLO habló sobre una Reforma Electoral, el tiro pacífico que debe aventarse Félix Salgado Macedonio y, de paso, del intento de desafuero que él enfrentó en 2005, cuando se perfilaba como candidato rumbo a las elecciones presidenciales de 2006.

Ante la amenaza de Félix Salgado Macedonio de revelar los domicilios de los consejeros del @INEMexico que votaron por quitarle la candidatura, @lopezobrador_ consideró que “hay que luchar en contra del fraude de manera pacífica, esa es la recomendación. No a la violencia”. pic.twitter.com/R6zW0ljQ65 — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) April 13, 2021

En este último punto, el presidente comparó su caso con el de Félix Salgado Macedonio, con sus “debidas proporciones”.

“Hay que luchar en contra del fraude de manera pacífica”: AMLO sobre Félix Salgado Macedonio y el INE

Ayer el senador con licencia amenazó a los consejeros del INE, en especial al consejero presidente Lorenzo Córdova, de lanzarse a sus casas si no daban luz verde a su candidatura como gobernador.

Y esta mañana, el presidente fue cuestionado al respecto. ¿Qué dijo AMLO? Por un lado, llamó a la lucha pacífica peeeeero apoyó un argumento de Macedonio: que hay se orquesta un supuesto fraude en su contra.

Aquí las palabras de Andrés Manuel López Obrador:

“Hay que luchar en contra del fraude de manera pacífica, esa es la recomendación, no a la violencia (…) todos estos personajes nos han dañado y lo peor, han dañado al país porque han avalado fraudes electorales y nuestra respuesta siempre ha sido pacífica, nada de violencia”.

Y si bien AMLO reconoció que las declaraciones de Félix Salgado Macedonio crispan el ambiente electoral, lo mismo pasa con quienes hacen el fraude… sólo que todo este rollo no se ve de manera integral, según el presidente.

Compara el desafuero con la cancelación de la candidatura de Macedonio

Oooootra cosa que AMLO agregó es que en el caso de Salgado Macedonio hay intereses creados. Y aquí aprovechó para comparar lo que hoy sucede con el intento de desafuero.

Porque, de acuerdo con AMLO, entre 2004 y 2005 el plan era crearle delitos para desaforarlo y de plano que no participara en las elecciones del 2006.

“Por eso el Tribunal resuelve diciendo: “sanciónenlo, pero no le quiten el derecho a participar”. Que sea el pueblo que decida, que el pueblo sancione, que el pueblo diga, el pueblo de Guerrero, no por consigna. ¿Por qué defiendo también esto? Porque es lo que me hicieron, me desaforaron, guardadas las proporciones pero es lo mismo”.

Reforma Electoral

En medio de todo —y como un guiño—, AMLO dijo que está de acuerdo con una Reforma Electoral para que la democracia “prevalezca por encima de la simulación”.

¿Y sobre Lorenzo Córdova qué dijo? Que no está en contra de él ni del resto de los consejeros y las consejeras, porque al final ya van de salida en el ejercicio de sus funciones.

Así las declaraciones del presidente, trasladando el caso de Salgado Macedonio al ámbito político —luego de que activistas y hasta las mimas integrantes de Morena han pedido bajar la candidatura del guerrerense por las denuncias acumuladas por presunta violencia sexual.

Por cierto, este 13 de abril el INE define el futuro de la candidatura de Macedonio.

Lorenzo Córdova

“El INE y sus consejeros no nos vamos a dejar amedrentar, somos un árbitro que tiene una función constitucional y que hemos tomado nuestras decisiones conforme a nuestros principios y nuestras lecturas de derecho, y si alguien no está de acuerdo existe una vía afortunadamente que es la del Tribunal Electoral”.

Estas fueron las palabras de Lorenzo Córdova ante las declaraciones de Macedonio.

Sin meterse tanto en este rollo, Córdova explicó que el INE seguirá chambeando conforme a lo establecido y sus principios.

Antes, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero publicó un tuitazo “enérgico” para que los protagonistas de este proceso electoral se la lleven leve, en la legalidad y respeto.