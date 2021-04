“¿No les gustaría saber dónde vive Córdova?” Salgado amenaza para que le regresen la candidatura

Desde ayer por la tarde el aspirante a la gubernatura de Guerrero (ya no candidato), Félix Salgado Macedonio, se dejó caer con toda la tropa a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) para montar un plantón y exigir que le regresen la candidatura.

Aunque en un inicio Salgado hizo un llamado a sus seguidores para hacer protestas pacíficas en contra del INE e incluso aseguró que si no le regresaban la candidatura no habría elecciones, ahora las amenazas ya alcanzaron un nuevo nivel.

Durante un acto en el INE, Salgado aseguró que si los consejeros no se reivindicaban los iban a buscar.

“Y vamos a ir por Córdova ¿No le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdova? ¿No les gustaría saber? ¿Cómo está su casita, cabroncito?”

El candidato hizo un llamado un tanto particular que levantó varias alertas: “que no le rasquen los huevos al toro, porque nos van a encontrar“.

Dijo que su movimiento tiene el respaldo del pueblo mientras sus simpatizantes gritaban desde abajo “hay toro”, frasesita que ya es característica.

“Que no le rasquen los huevos al toro, porque nos van a encontrar… Si no se reivindican, los vamos hallar a los 7 (consejeros y consejeras del INE)… ¿No le gustaría al pueblo de México saber donde vive Lorenzo Córdova?.. Cabroncito…”: Félix Salgado. (🎥 @Milenio @jambelmont ) pic.twitter.com/iq6KYXnMk0

Antes de salir en caravana rumbo a la CDMX, el aspirante a la gubernatura de Guerrero tuvo un momento de inspiración y, junto a militantes y simpatizantes, vislumbró la acción que tomará si el INE decide no restituirle su candidatura:

Para el de Morena, “parejo es parejo”… y si él no compite, entonces nadie. En resumen: “Si dicen que no vamos nada más por sus puros, si no vamos no hay elección en Guerrero. ¡Y tope en lo que tope! Es acuerdo del pueblo de Guerrero. No habrá elecciones en Guerrero”, advirtió.

¿Qué respondió Salgado?

En entrevista son Azucena Uresti, el aspirante aseguró que no van a ir a la casa de Córdova ni de ningún consejero del INE y que lo que dijo solo lo hizo porque el pueblo debe saber dónde viven sus funcionarios, tal como la gente sabe dónde vive Andrés Manuel López Obrador.

Afirmó que el INE no está respetando la Constitución porque nunca le notificó ni le dio derecho de réplica y que se quedarán en las instalaciones hasta que le regresen su candidatura.