“A lo mejor ni ellos saben”: Dice AMLO que hay infiltrados en el movimiento de normalistas de Ayotzinapa

El pasado viernes 4 de febrero se registró un enfrentamiento entre normalistas de Ayotzinapa y elementos de la Guardia Nacional/ policía de Guerrero. Los estudiantes tomaron un trailer y lo lanzaron en contra del cerco policial, sin conductor.

Esta mañana, en conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “tiene información” de que hay personas infiltradas en el movimiento y que a lo mejor “ni ellos lo saben”.

El mandatario hace un llamado a que “no actúen de esa forma” porque ponen en riesgo la vida de otras personas y “se lucha por ideales, no es por la destrucción, no puede haber rebelde sin causa”. De igual forma, pidió a los papás que “estén pendientes de ellos, porque ese no es el camino”.

Personas infiltradas en el movimiento de Ayotzinapa

De acuerdo con el presidente López Obrador, se tomó la decisión que ya se va a permitir la toma de casetas porque ya era “una situación insoportable” y que la Guardia Nacional actuó con mucha responsabilidad.

“Entonces, por eso el llamado a los jóvenes. Si toman la caseta porque les falta dinero, hay becas. Y claro que las merecen, si son estudiantes pobres”, afirmó el mandatario.

Todo estaba puesto para un mitin en la caseta de Palo Blanco, donde los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos planeaban protestar contra AMLO y el gobierno de Evelyn Salgado por blindar las casetas con este operativo, acusando represión.