AMLO advierte a morenistas: “Cuidadito con dañar a personas por pensar distinto”

Luego de las muy manchadas amenazas que recibió la senadora Lilly Téllez en redes, nomás porque convocó a protestar contra AMLO, el presidente le pide a sus seguidores que ya le bajen unas rayitas a su intensidad.

“Cuidadito con hacer daño a otra persona por pensar distinto, hay que respetar”, pidió Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante la mañanera del 6 de octubre.

El señalamiento del presidente se da luego que la senadora Lilly Téllez denunció en redes haber recibido amenazas en contra de su hijo.

Según lo dicho por AMLO, en el movimiento de la 4T no se tolerarán las amenazas o agresiones en contra de críticos. “No me gusta la palabra ‘tolerancia’, me gusta más la palabra ‘respeto’”, agregó el presidente.

Téllez recibió las amenazas en Twitter, luego de convocar a “hacerle frente” a AMLO durante la entrega de la medalla Belisario Domínguez… por este arranque, el presidente prefirió mejor no asistir a la ceremonia en la que se entregaría dicha presea a la académica Ifigenia Martínez.

“Tengo el deber de informarle que no estaré porque una legisladora del bloque conservador está convocando a que se me falte al respeto y considero que no debemos de caer en ninguna provocación”, informó AMLO en misiva dirigida a la condecorada.

En su llamado a encarar a AMLO, Lilly Téllez calificó al presidente de “violador serial de la Constitución”… lo cual enchiló a la banda AMLOver, aunque a unos a niveles mentada de madre.

Las amenazas en contra de la senadora Téllez incluso fueron tema de discusión en el Senado. Claro, algunos de Morena asegurando que se trataba de inventos, mientras que los legisladores del PAN señalando violencia.

Pues sea lo que sea, el presidente López Obrador expresó su desacuerdo por la forma en la que algunos de sus fans le muestran apoyo.

“Está mal que se haga eso. Somos libres, cada quien puede expresarse, manifestarse y podemos tener diferencias, pero sin agresiones”, agregó AMLO en su mañanera.

Aunque los senadores de Morena estuvieron de acuerdo con la postura de López Obrador, también pidieron que los críticos del mandatario moderen sus señalamientos. “Debe de haber respeto entre todos y para todos”, indicaron.