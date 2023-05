¿Supieron de la info que reveló el New York Times sobre el espionaje a Alejandro Encinas mediante Pegasus? Esta información claro que llegó a la mañanera, donde le preguntaron a AMLO que qué onda con este caso.

Y la respuesta del presidente —así como todo el caso del espionaje a uno de sus colaboradores más cercanos— estuvo cañona.

Foto: Galo Cañas-Cuartoscuro.

O al menos sorprendió a varios en redes, pues AMLO confirmó que estaba enterado —porque el mismo Encinas le comentó.

“Le dije que no le diera importancia”: AMLO a Encinas

“Se señala en esta publicación que incluso lo habló con usted y que también dos colaboradores de él fueron espiados por este mecanismo de Pegasus que, se entiende, sólo está en poder de la Secretaría de la Defensa… Si Alejandro Encinas se lo comentó y si tienen alguna conclusión de esta investigación”.

Aquí la pregunta del reportero que fue contestada por AMLO con un: “Sí, me lo comentó y le dije que no le diera importancia”.

Foto: Graciela López-Cuartoscuro.

Achis, achis, ¿por? Según AMLO, el aval está en que su gobierno no tiene ninguna intención de espiar a nadie.

Aunque ojo, lo delicado y preocupante de este caso de espionaje a Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) es que Pegasus es un malware comercializado por NSO Group —una empresa de Israel— y vendido sólo a gobiernos.

Y que en México, en el sexenio de AMLO, se ha encontrado info de que Sedena ha pagado por el programa de espionaje.

Sin embargo, AMLO desestimó la investigación del New York Times, aunque aceptó que Alejandro Encinas se acercó para comentarle que justo le habían preguntado de este diario sobre si era espiado.

Es más, el presidente volteó la trama y puso en duda los trancazos a la Sedena como el hackeo que hizo el colectivo Guacamaya.

¿El gobierno va a investigar este caso de espionaje?

La respuesta es: no, porque según la lógica del presidente no hay nada que investigar porque aseguró que su gobierno no espía —y pese a que existe un análisis forense que confirmó el hackeo contra Encinas.

Aún con esta negativa y la falta de posicionamiento de Alejandro Encinas —entre otras cosas, encargado desde derechos humanos de la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa—, el reportaje del New York Times sigue sonando.

Foto: Victoria Valtierra-Cuartoscuro.

Y poniendo sobre la mesa los alcances del espionaje mediante un malware ya conocido en nuestro país, por otros casos aplicados a periodistas y activistas —tanto en el sexenio de EPN como en el de AMLO.

(Por cierto, la FGR dice que NSO Group usaba Pegasus “por su cuenta para entregar información a otras personas”, pero la Fiscalía aún no publica información ni pruebas de esta investigación que tiene en pie.

Y… sobre Sedena, como dijo AMLO, no existe ninguna carpeta abierta de la FGR que investigue al ejército por las denuncias ya hechas ni mucho menos por lo revelado por el New York Times).