Ah, oc… Dice AMLO que antes pensaba que el estrés era cosa de la pequeña burguesía; pero no

Aquí se podría aplicar el viejo y famoso dicho: “Es de sabios cambiar de opinión”. ¿Y eso? Para estrenar las conferencias mañaneras de septiembre, AMLO hizo una declaración que dejó a más de uno pensando y, de nueva cuenta, generó un buen de reacciones en redes —de hecho, la palabra estrés hasta se hizo tendencia.

Todo pasó porque el presidente explicó las razones de la renuncia del investigador Víctor Manuel Toledo en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) —al decir que el exfuncionario se iba por motivos de salud y pues básicamente que no era fácil chambear en el servicio público con malestares.

“Antes yo pensaba que el estrés era una exquisitez de la pequeña burguesía, pero no, sí existe”, comentó @lopezobrador_ en la ‘mañanera’. pic.twitter.com/y2UUIKTpIf — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) September 2, 2020

Y aquí fue donde entró el estrés… y la pequeña burguesía.

“Yo pensaba que el estrés era una exquisitez de la pequeña burguesía”: AMLO

Andrés Manuel López Obrador dijo que la renuncia de Víctor Manuel Toledo no estaba relacionada con la filtración del audio donde acusó a las contradicciones de la 4T y otros funcionarios —cof, cof, Alfonso Romo— de operar por encima de los temas ambientales.

Y un poco para profundizar con los temas de salud, AMLO intentó explicar que la salida de Toledo no era a contentillo, sino que estaba relacionada en cosas como el estrés y la presión —y que en otras épocas él llegó a pensar que esto era una preciosura de la pequeña burguesía o la clase económica media baja.

Así lo dijo:

“Además, la actividad pública, el servicio público produce estrés, antes yo pensaba que el estrés era una exquisitez de la pequeña burguesía pero no, sí existe y no todos estamos hechos para resistir presiones”.

Y le siguió:

“Él es una gente de primer orden, yo diría que el ecologista, ambientalista más culto y consecuente del país entonces me estaba ya informando de que no se sentía bien porque no le estaba ayudando a su salud y que pensaba renunciar desde antes de que se generara la polémica por lo del agroquímico”.

Esta declaración robó un poco la atención sobre el tema central —la renuncia de Víctor Manuel Toledo.

Sin embargo, dejó para la reflexión en redes el hecho de que todas las personas experimentan el estrés y no es necesario estar en la función pública para saber que no sólo es un rollo de la pequeña burguesía, pues la tensión y el cansancio físico y emocional están presentes en todas las clases de nivel socioeconómico —o si lo quieren ver de esta manera, en el proletariado, la pequeño burguesía y hasta la burguesía. Ya otro rollo sería las causas del estrés en estas clases .