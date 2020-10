“Aún confío en el Ejército”: AMLO pide no juzgar a la Sedena por el caso de Salvador Cienfuegos

Pues con la novedad de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que aunque Salvador Cienfuegos fue la cabeza de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y hoy está acusado de varios delitos en Estados Unidos, dicha institución continúa siendo confiable y no debemos juzgarla.

Durante la gira que realiza en el sur del país, específicamente luego de supervisar el programa Sembrando Vida por los rumbos de Tapanatepec, Oaxaca, AMLO hizo un llamado a no juzgar a una institución como la Sedena sólo por los actos de un hombre como Salvador Cienfuegos… en caso de que sea encontrado culpable.

“No es profesional y no es justo culpar a toda la oficialía del Ejército de estar involucrada con este caso, repito, si es que se demuestra que el secretario está involucrado. Aun en ese caso, si él resultara responsable, no es lo mismo el General Secretario Cienfuegos que una institución como la Secretaría de la Defensa”, señaló AMLO, según palabras retomadas por Milenio.

“No habrá limpia hasta que no se comprueben los delitos”: AMLO

Ahhhh y… ¿recuerdas que en la conferencia matutina dijo que habría una “limpia” de funcionarios que resultaran involucrados con Salvador Cienfuegos? Bueno, ya le matizó un poquito a esas declaraciones, pues ahora dice que no habrá tal limpia por el momento, sino hasta que toda la investigación termine y se determine la culpabilidad de cada persona.

Pero eso sí, reiteró que en caso de que se pruebe la culpabilidad de algún funcionario de la Sedena en activo (o de otra dependencia), por ser cómplices del exsecretario Salvador Cienfuegos (en caso de que se le encuentre culpable de los cargos ligados al narcotráfico), entonces sí se procederá a suspenderlo y se le llevará a juicio ante las autoridades mexicanas.

Y ya para finalizar, AMLO comparó el caso de Salvador Cienfuegos con el de Genaro García Luna, exsecretario de Felipe Calderón detenido actualmente en Nueva York. Expresó que es posible que los expresidentes no supieran nada de lo que hacían sus funcionarios ni de sus posibles delitos, por lo que también pidió evitar juzgarlos sin pruebas de que tuvieran conocimiento de las presuntas actividades ilícitas de sus allegados.

Las acusaciones contra Salvador Cienfuegos

Las acusaciones contra el exsecretario de la Sedena durante el mandato de EPN son bastante graves. En primer lugar se le acusa de conspiración para manufacturar drogas, y la segunda acusación es por importación de ese tipo de sustancias también. “Lo que sin duda esta mal es que haya importantes funcionarios de México, que tienen que ver con la seguridad del país, detenidos, acusados de vinculación con el narcotráfico”, dijo AMLO este sábado.

Los otros cargos que enfrenta Salvador Cienfuegos, lo relacionan con participar en operaciones para vender y distribuir drogas, además de su presunta participación en el lavado de dinero relacionado con el narcotráfico.