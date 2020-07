AMLO da negativo a prueba COVID-19 previo a visita en Estados Unidos

Para que no haya dudas y asegurar su viaje a Estados Unidos, AMLO se realizó la prueba de COVID-19. ¿Cuál fue el resultado? Negativo, señaló el presidente en la conferencia mañanera de este 7 de julio.

“También ya aprovecho para comentarles que me hice la prueba del COVID, para que el Reforma pueda decir que ahora sí ya estoy alineado completamente”, explicó Andrés Manuel López Obrador y de paso se refirió a Reforma y Proceso por las notas que publicaron acerca de la decisión de realizarse la prueba en contexto de su viaje a Estados Unidos.

En la ‘mañanera’, @lopezobrador_ aseguró que dio negativo a la prueba de COVID-19. pic.twitter.com/9vLbN4Jsx1 — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) July 7, 2020

La prueba de AMLO

“No tenía yo ningún síntoma, pero hago caso a doctores, siempre han dicho que si no hay calentura, tos seca, si no hay malestar de cuerpo más allá del normal, si no hay dificultades al respirar no hay síntomas, que no se necesita la prueba“, insistió el presidente para explicar por qué no se había hecho la prueba antes.

De acuerdo con AMLO, la prueba no era necesaria si no presentaba ningún síntoma pero aquí vale recordar que el mandatario estuvo en contacto con algunos funcionarios de gobierno que dieron positivo a coronavirus —Zoé Robledo, director del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) o Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público. En estos casos, otros secretarios que estuvieron en contacto con estos funcionarios, se realizaron la prueba.

Con respecto a AMLO, en esta ocasión la aprueba es para afianzar el viaje y ser responsable:

“Ahora me la hice porque voy a viajar y tengo que actuar con responsabilidad, estar muy seguro de que no tengo afortunadamente este virus, ya me hice la prueba, llevo mi certificado, también humildemente no se me quita nada si allá por el protocolo de salud tengo que volver a hacerme la prueba, lo voy a hacer”.

Aquí sus palabras en el video de la conferencia de este 7 de julio:

Ver en YouTube

Vale recordar que este martes AMLO y su comitiva se lanzarán a Washington DC para reunirse con Donald Trump —en contexto de la entrada en vigor del T-MEC.

De acuerdo con la SRE (Secretaría de Relaciones Exteriores), la importancia de este viaje es la promoción del comercio y la inversión en la región.