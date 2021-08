“Que no sea marrullero”: AMLO le dice a Anaya que no le eche la culpa del citatorio

En la resaca del video de Ricardo Anaya, donde acusó a AMLO de persecución por aquello de las elecciones de 2024, bien tempranito el ex candidato presidencial actualizó su situación y compartió que ya le llegó un citatorio en el Reclusorio Norte, insistiendo en que el presidente está detrás de todo esto. Y pues la respuesta de Andrés López Obrador fue “que no sea marrullero”.

Eso y más. Las acusaciones de Ricardo Anaya llegaron a la mañanera de este 23 de agosto y aquí AMLO se desmarcó, retó al panista de enfrentar a la justicia porque “el que nada debe, nada teme” y analizó un par de publicaciones, acusando —también— que todo esto se trata de una maniobra política por parte de Anaya.

AMLO le dice a Anaya que no le eche la culpa del citatorio

“No tengo absolutamente nada que ver y este… qué bien que se va a presentar a declarar ante el juez y que dé la cara, parece que ya está cambiando de opinión y se va a quedar, no se va a salir del país, puede ir a declarar…

¿Y yo qué tengo que ver con el citatorio?, ¿de quién es el citatorio?, ¿de la Fiscalía o del juez? No tengo nada que ver. El que nada debe, nada teme, pero que no me eche la culpa a mí, que no sea marrullero.

Se les hace fácil decir ‘Me persiguen, me persiguen’. Nosotros no odiamos, no somos como ellos, nosotros tenemos principios, tenemos ideales”.

Así la respuesta de AMLO, quien insistió que las declaraciones de Ricardo Anaya son una maniobra “politiquera” y que debería lanzarse a declarar y demostrar que no recibió dinero.

Aquí una reportera, por cierto, le aclaró a AMLO que Ricardo Anaya no se va a presentar, por lo pronto, al Reclusorio Norte. Pero igual el Peje recomendó que con todo y amparo, lo puede hacer.

En general, en esta mañanera el presidente repitió lo dicho ayer (22 de agosto) en redes: que su fuerte no es la venganza, que no tiene nada que ver con la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra Anaya.

E incluso presentó el docu de la denuncia que Ernesto Cordero, ex secretario de Hacienda y Crédito Público en el sexenio de Felipe Calderón, presentó en contra de Ricardo Anaya por presunto lavado de dinero, en 2018.

Sin embargo, en el video publicado el fin de semana, Anaya explicó que la investigación de la FGR va en su contra con el aso de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.

Según Anaya, la Fiscalía está usando la declaración de Lozoya —exfuncionario de Enrique Peña Nieto que llegó a acusar a un buen de exlegisladores de presuntamente recibir moches para dar luz verde a la Reforma Energética, con dinero de Odebrecht— para inventarle delitos y que todo esto está orquestado desde Palacio Nacional.

Andrés Manuel López Obrador aprovechó esta oportunidad también para recordar que él nunca se mantuvo en el exilio antes de llegar a la Presidencia y afrontó todo tipo de acusaciones, tal cual debería hacer Anaya, según el presidente.

Aquí les dejamos la declaración completa de AMLO: