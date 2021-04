No es simulacro: AMLO rectifica y dice que sí se vacunará (pronto) contra COVID

Apenas ayer, AMLO declaró que por lo pronto no se vacunaría contra el COVID-19 porque tenía los anticuerpos suficientes para resistir una temporada más. Esta declaración hizo eco en medios nacionales e internacionales y pues en la mañanera de este 6 de abril, el presidente rectificó y dijo que sí, sí se va a vacunar en unos 15 o 20 días.

Ahora, sin ser cuestionado al respecto, AMLO se refirió a este tema tras ver el impacto mediático de sus declaraciones. O sea, que algunos medios internacionales le dieron cobertura y para que no haya dudas o sospechas acerca de que el presidente de México no quiere vacunarse, Obrador ya hasta agendó cuándo será vacunado —eso sí, sin dar una fecha precisa.

“Me voy a vacunar dentro de unos 15, 20 días. Volví a preguntar a los médicos, y también para disipar dudas y sobre todo para que los que tuvieron COVID como yo no esperen tanto tiempo, y dar ese ejemplo, para que se protejan”, comentó @lopezobrador_ en la ‘mañanera’. pic.twitter.com/0lIYynYl5U — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) April 6, 2021

AMLO rectifica y dice que se vacunará pronto contra el COVID

“Aprovecho también para decirles, porque hasta un reportaje en este periódico de España. ¿Cómo se llama? Que no nos quieren… ¡El País!… sacaron, porque dije que no me iba a vacunar por lo pronto, porque tengo anticuerpos (…)

Me voy a vacunar dentro de unos 15 o 20 días, volví a preguntarle a los médicos y también para, sí para disipar dudas sobre todo, para los que tuvieron COVID como yo, no esperen tanto tiempo y dar ese ejemplo, par que se protejan.

Es eso, por eso me voy a vacunar, me dicen que en 15 o 20 días, va a coincidir cuando terminen con adultos mayores, entonces voy yo”.

Estas fueron más o menos las palabras de AMLO en la mañanera de este 6 de abril.

De acuerdo con el presidente, también se va a vacunar para poner el ejemplo y recordar, a quienes se recuperaron de COVID-19, que no deben dejar pasar mucho tiempo para recibir la vacuna.

Aprovechando que el secretario de Salud estaba en la mañanera, AMLO le dio la palabra un poco para reforzar información sobre las vacunas y la campaña —por cierto, ayer Andrés Manuel López Obrador prometió que este martes iría uno de los médicos que le aconsejó esperar para aplicarse la vacuna.

¿Qué dijo Jorge Alcocer?

Antes de hablar del caso de AMLO, el secretario de Salud dijo que él prefería haberse vacunado con una dosis de Patria —la vacuna que el Conacyt está tratando de desarrollar contra el COVID-19.

Luego, Alcocer explicó la utilidad de recibir las dos dosis de cualquier vacuna para protegerse contra el COVID-19 y ahora sí, aprovechó para hablar de AMLO.

Según el secretario, AMLO tiene buena salud, lo que le permitió hacer frente al coronavirus a pesar de sufrir una comorbilidad —la hipertensión— y eso más la capacidad inmunológica que adquirió entre la gente… lo ayudó.

Aquí sus palabras:

“Señor presidente no es halago, lo conozco desde hace tiempo (…) y si no hubiera sido por su formación individual, su capacidad de respuesta inmunológica, que no fue gratuita, no la compró, se la regaló la población, cuando los visitó durante no sé cuántas veces ha recorrido el país y ahí ha tenido contacto con la gente, con los alimentos y reforzó su inmunidad, producto del desarrollo que le dieron sus padres, es así de sencillo y ojalá que los mexicanos que tienen una comorbilidad aprendan que hay que tratarla”.

Acá las dejamos las intervenciones completas de AMLO y Alcocer por si quieren echarle un ojo:

La Secretaría de Salud sobre la vacunación y las personas que se han recuperado de COVID

En el apartado de preguntas y respuestas sobre la vacunación contra COVID-19 —en la página coronavirus.gob.mx—, la Secretaría de Salud explica que hasta el momento no hay suficiente información sobre cuánto dura la inmunidad natural de una persona que se recuperó de COVID-19: no hay evidencia de una inmunidad natural que dure por mucho tiempo.

“En este momento no hay suficiente información disponible como para afirmar si una persona que estuvo infectada no volverá a infectarse o por cuánto tiempo estará protegida contra el COVID-19; esto se llama inmunidad natural.

La evidencia sugiere que es probable que la inmunidad natural contra el COVID-19 no dure demasiado, pero se necesitan más estudios para entender mejor el grado adicional de protección por la vacuna en personas que se han contagiado previamente”.

En el caso de AMLO, hace poco más de dos meses el presidente dio positivo a COVID-19 y hasta el momento no se puede asegurar que Obrador no tiene ningún problema de contagio.