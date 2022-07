Si esto fuera una película de bajo presupuesto, ya sólo faltaría que AMLO diera la orden de seguirle con la construcción del Tren Maya, mientras ríe como villano y acaricia un gato. Ya que ni con amparo vigentes piensa detenerse.

Pues con la novedad de que, pese a que hay amparos que detienen la construcción del Tren Maya, la obra va a seguir. Según indica Animal Político, el gobierno federal ya dio la orden, luego de clasificar a la megaconstrucción como una obra “de seguridad nacional”.

Foto: Cuartoscuro

Como era de esperarse, tras el anuncio de la reanudación de las obras del Tren Maya (en su tramo 5), varios activistas y organizaciones pegaron el grito de inconformidad. Por ejemplo, Green Peace México señaló que hay una ilegalidad en la reanudación de la construcción, por el simple hecho de que el FONATUR no ha cumplido requerimientos relacionados con el cuidado del medio ambiente.

“Aunque el juez levante la suspensión del Tramo 5 del Tren Maya, las operaciones siguen siendo ilegales porque FONATUR no ha cumplido a cabalidad con el proceso mandatado por la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente”, señaló Green Peace.

Foto: Cuartoscuro

Sin embargo, el propio director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), Javier May, le dio la vuelta al señalamiento. Según el funcionario, ya que la decisión de reanudar las obras del Tren Maya no fue tomada por la institución a su cargo (la cual es la que está obligada a cumplir con los requerimientos de ley)… pues entonces no se está violentando nada.

“Los interesados son la Secretaría de Seguridad Pública y de Gobernación, ellos determinaron que la obra se inicie nuevamente. Con eso no se violenta ningún amparo ya que el Fondo no intervino”, aclaró May ante medios.

Foto: Google Maps/ Fonatur

Según informó el titular del FONATUR, la decisión de seguirle con el Tren Maya se dio ayer, lunes 18 de julio, durante la sesión del Consejo de Seguridad. Es decir, antes de la mañanera. Además, May explicó que la declaratoria de la obra como “de seguridad nacional” se debe a que le urrrge a AMLO presumir otro logro de su sexenio… digo, porque se tratan de “vías férreas”.

Aunque el anuncio de la reanudación de las obras del Tren Maya se difundió ayer, desde el fin de semana el colectivo “Sélvame del Tren” advirtió la situación en el tramo 5 de la megaconstrucción.

Y sin mencionar que ya se elevó su costó…