Asegura Fauci que si EU baja contagios 10 veces controlaría pandemia… reporta 160 mil diarios

Con todo y que tienen vacunas hasta para aventar, en Estados Unidos no la están pasando bien al enfrentar a la pandemia. Aunque ya hay eventos masivos y menos gente usa cubrebocas, el zar anti COVID, Anthony Fauci, advierte que su país está lejos de controlar la pandemia… muuuuy lejos.

De acuerdo con los números que maneja Fauci, en estos momentos Estados Unidos presenta una tasa de contagios 10 veces mayor a la necesitada para poder decir “ahí la llevamos”. Es decir, si ahora hay 160 mil nuevos contagios al día, deben bajar el número a 16 mil, mínimo.

“El objetivo final es suprimir el virus. En este momento, todavía estamos en modo pandémico, porque tenemos 160.000 nuevas infecciones al día. Ese ni siquiera es un control modestamente bueno … lo que significa que es una amenaza para la salud pública”, señaló Anthony Fauci a Axios.

De acuerdo con el zar anti COVID de los gringos, en un país con las dimensiones y población de Estados Unidos no es para nada aceptable tener la cantidad de contagiados que en estos momentos se reportan diariamente, por ello, su meta es bajar dicha tasa a niveles no pandémicos. El número aceptable es 10 veces menor al de ahora… pero la meta es bajarlo a cuatro dígitos. “Tienes que estar muy por debajo de las 10 mil antes de empezar a sentirte cómodo”.

La clave para la meta (y el problema) es que la gente rejega vaya a vacunarse: ya ni siquiera toda, pero sí una gran mayoría. Con eso, “aún habrá personas que resulten contagiadas, pero [la pandemia] dejará de ser una amenaza pública”.

Vacunación a niños, otro “asuntito” de la pandemia en EU

No sólo acá en México. En Estados Unidos la vacunación a menores de edad es todo un asunto… pero estos todavía no son elegibles para recibir el biológico. Ante esta situación, Fauci explicó que la forma más efectiva en la que los adultos pueden proteger a los niños y niñas es… rodearlos de gente vacunada.

Claro, una medida que no todos los países pueden darse el lujo de aplicar… recordemos que en Estados Unidos se ha calificado a la pandemia como una “pandemia entre los no vacunados”. Y sí: según estudios de la CDC, ahora que ha bajado la tasa de vacunación, se ha detectado que más niños acaban en salas de hospital a causa del COVID-19.

De acuerdo con The New York Times, en Estados Unidos todavía no es autorizada ninguna vacuna contra el COVID-19 para niños pequeños… y, aunque hubiera, encuestas levantadas en el país del norte revelan que un gran porcentaje de padres de familia no tienen intención de vacunar a sus hijos.

Según el medio estadounidense, la vacunación a niños menores de 12 años comenzaría este otoño; sin embargo, el plan podría postergarse, ya que los encargados de la Salud siguen analizando aspectos de seguridad, efectividad y dosis.