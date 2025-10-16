Lo que necesitas saber: La vigilancia a plataformas será en tiempo real y, de no proporcionar la información que requiere el SAT, existe la facultad de bloquear el acceso al servicio digital.

Los diputados siguen votando a favor de sacar reformas un tanto polémicas. Ayer fue la reforma a la Ley de Amparo y, ahora, la reforma al Código Fiscal que, entre varios elementos de interés, tiene “la luz verde” para que el SAT vigile las plataformas digitales.

Incluso plataformas de citas, como Tinder, podrán ser vigiladas

De acuerdo con el resumen que echó la Cámara de Diputados en redes sociales, el dictamen fue aprobado con 335 votos a favor y 122 en contra. Así que pasa al Senado y ya nomás es cosa que la “palomeen” (como ya se hizo con la reforma a la Ley de Amparo) para que se revise con lupa (y en tiempo real) a todas las operaciones realizadas en plataformas como Netflix, pero también a Uber…

Bueno, incluso el SAT tendrá la facultad de ver qué hacen en aplicaciones como Bumble o Tinder. Todas las plataformas en las que se puedan realizar operaciones o dinámicas que impliquen el cumplimiento de obligaciones fiscales… tanto de personas físicas como personas morales.

¿Cómo las plataformas de streaming impactan nuestra vida amorosa? Imagen: Sopitas.com / X

Reforma al Código Fiscal implica bloqueo del acceso a servicios digitales

La reforma al Código Fiscal fue aprobada sin meterle mano a la polémica adición que se propuso del artículo 30-B, con la cual se le abre la puerta al SAT para checar, en línea y en tiempo real, los datos de usuarios de plataformas digitales y streaming.

Y va con “manita de puerco” ya que, de no proporcionar la información requerida por el SAT, “da lugar al bloqueo temporal del acceso al servicio digital”… pero los de Morena dicen que no es vigilancia ni intromisión ni nada en contra de las personas: simplemente, vigilar que se cumplan obligaciones fiscales.

No lo ve así los de oposición (ni organizaciones como R3D): ya no es sólo conocer tu información fiscal, sino es una situación de acoso e intimidación a la vid privada: “terrorismo fiscal”.

“Morena quiere un Estado que sepa todo de los contribuyentes, pero quiere que los contribuyentes no sepan nada de cómo se gastan los recursos”, acusó en cita recogida por Animal Político el diputado del PRI; Emilio Lara.