Lo que necesitas saber: Aunque la presidenta y miembros de la 4T han señalado que esta reforma va contra el artículo 14 constitucional, los diputados hicieron poco caso y sólo le dieron una revolvada al texto que implica retroactividad.

Claudia Sheinbaum rechazó que la Ley de Amparo saliera permitiendo su retroactividad. En el Senado atendieron el reclamo y la regresaron… y los diputados hicieron lo propio. ¿O no?

La oposición dice que no: se eliminó eso que hacía que se aplicara a juicios ya iniciados, peeeeeeeero se le metió un transitorio que se toma como “retroactividad encubierta”. Y así volvió a aprobarse.

Es que juicios no se agotan en un solo acto… van por etapas

De madrugada, como se hacen este tipo de cosas, la mayoría oficialista de la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Amparo con un transitorio que habla sobre las etapas procesales de juicios de amparo, indicando que la reforma aplicará a los juicios ya en curso… pero sólo a sus etapas pendientes.

Aunque el transitorio que metió el legislador morenista Hugo Eric Flores quiere verse como no retroactiva (o sea, que no aplicará para juicios ya iniciados), bien clarito dice que:

“al tratarse de una ley procesal, las etapas procesales concluidas que generen derechos adquiridos a las partes se regirán por las disposiciones legales vigentes al inicio de los procesos respectivos. (…) [pero] las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto (…) se regirán por las disposiciones de este Decreto”.

De una manera más escondida, pero se acusa que la reforma a la Ley de Amparo va contra lo que establece el artículo 14 de la Constitución, en el que, en contra de la retroactividad (y si hablar de etapas… que de aquí para acá, pero ya luego no), se indica que:

“Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho”.

Modificación a Ley de Amparo cambia las condiciones de juicios ya iniciados, acusa oposición

Ante las acusaciones de que su transitorio es una retroactividad disfrazada, Flores dijo que la oposición está creado un “falso debate”, ya que lo que lo que la Cámara de Diputados tenía que hacerle a la reforma a la Ley de Amparo era unos pequeños arreglos… una nueva redacción para lo ya aprobado en en Senado.

Aunque los de Morena y aliados aseguran que se borró la retroactividad a la reforma de ley, en la oposición aseguran que lo aprobado modifica las condiciones bajo las cuales quienes están por un proceso judicial accedieron a éste: impacta derechos adquiridos, mecanismos de defensa ya definidos y cargas procesales.

Si es así, pues ya ni modo: la minuta será enviada nuevamente al Senado, donde volverá a analizarse y votarse, para su posterior decreto.