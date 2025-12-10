Lo que necesitas saber:

Vestidos, autopartes, cosméticos, aluminio, calzado y varios productos más provenientes de diversos países de Asia resultarán impactados por la medida.

“¿Más aranceles?… ese Donald Trump es un pillo”, dicen muchos y, cómo no, si tiro por viaje el presidente de Estados Unidos aplica la de gravar productos. Sin embargo, ahora lo de los aranceles lo aplican desde la Cámara de Diputados y va contra una extensa lista de productos provenientes de países asiáticos.

¿A cuáles industrias impacta la medida?

Al presentar la iniciativa, el diputado Miguel Ángel Salim señaló que ésta plantea la modificación de mil 463 fracciones arancelarias en 17 sectores diferentes, entre ellas autopartes, autos ligeros, vestido, plástico, siderúrgico, electrodomésticos y juguetes.

El reforma también prevé la moverle a los aranceles del sector textil, muebles, calzado, marroquinería, papel y cartón, motocicletas, aluminio, remolques, vidrio y cosméticos.

“Al analizar la iniciativa esta Comisión de Economía observó que de esas mil 463 fracciones arancelarias 316 no estaban actualmente sujetas al pago de aranceles, en 341 ya se aplicaba un arancel del 35 % y en 302 se aplica un arancel del 10 %”, explicó el legislador.

¿De qué países provienen los productos?

De acuerdo con Proceso, la medida arancelaria se enfoca en productos provenientes de China, Corea del Sur, India, Vietnam, Tailandia, Indonesia y Emiratos Árabes. Es decir, de naciones asiáticas… sin embargo, también va para productos de Brasil, Nicaragua y Sudáfrica.

Según la periodista Laura Brugés, la medida impondrá aranceles a 141 productos relacionados con autopartes. El cambio se refleja así: mientras que algunos pagan 0% a 20% de aranceles, ahora aplicarán entre el 7% y 50%.

En la industria del vestido, productos del 20 al 25% subirán de 25% a 35%. Algo similar con el plástico: hoy tienen entre 0 a 35%, pero con la reforma subirán del 10% a 35%.

Lo aprobado por los duputados también impactará a juguetes de manera especial: hoy están al 10% de aranceles, son la medida subirán al 30%.

En la industria siderúrgica, agrega Burgués, están ahora productos con aranceles del 0 al 25%, con la reforma subirán al 20 y 50%… y, bueno, con los electrodomésticos aplicará un arancel que del 30%, mientras que antes de la reforma estaba en 15%.

