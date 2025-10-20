Lo que necesitas saber: El presidente reveló que este salón será pagado con inversión privada y "será utilizado con alegría por las generaciones venideras".

Cumpliendo uno más de sus caprichos, el presidente Donald Trump anunció que ya comenzaron las obras para construir un salón de baile en la Casa Blanca.

Comienzan obras en la Casa Blanca para crear un salón de baile // Foto: Getty Images

Arrancan obras en la Casa Blanca para construir salón de baile

Meses después de su anuncio, por fin, se le va a cumplir. Por órdenes de Trump, la Casa Blanca ha comenzado con la demolición de su Ala Este para la construcción de un nuevo salón de baile.

En un inicio el presidente de Estados Unidos aseguró que sería una ampliación del edificio y “no interferiría” con lo ya existente. Aunque hoy comenzó con demoliciones.

“Me complace anunciar que se ha iniciado la construcción del nuevo, amplio y hermoso Salón de Baile de la Casa Blanca en los terrenos de la Casa Blanca”, compartió en redes.

¿Quién financiará este nuevo espacio?

Y aunque ya no podrá hacer fiestas con su amigo Epstein, el presidente sí reveló que este salón será pagado con inversión privada y “será utilizado con alegría por las generaciones venideras”.

Además, afirmó que todos los presidentes de Estados Unidos han soñado con tener un salón de baile en la Casa Blanca… para tener grandes fiestas.