Asaltan a diputada del PAN… alcaldesa Sandra Cuevas sospecha que fue por votar contra reforma eléctrica

La alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y la diputada del PAN, Maryjose Gamboa, parece que no creen posible que un delito sea cometido por causa de la inseguridad que hay en la demarcación. Nahhhh, seguro fue por la reforma eléctrica.

Todo inició cuando la legisladora del PAN, Maryjose Gamboa, denunció en redes un robo en su contra… bueno, más que un robo, lo vio como un acto totalmente vinculado con el voto que horas antes había emitido en contra de la reforma propuesta por AMLO.

“Hoy fui objeto de actos de intimidación. Dañaron el vehículo en el que me transportaba y me robaron. Esto estaba planeado y es una prueba del rencor que siembra el gobierno de Morena todos los días contra quienes pensamos diferente”, acusó la legisladora.

Ante la denuncia de Maryjose Gamboa, la alcaldesa de la Cuauhtémoc (lugar donde ocurrió el delito) hizo lo que acostumbra hacer con cualquier otro ciudadano: atender el asunto personalmente. Ya, en compañía de Gamboa, Sandra Cuevas grabó un video en el que se mostró indignada por lo sucedido con la diputada.. pero, además, rápidamente señaló al responsable.

“Esas son las consecuencias de polarizar el país, esas son las consecuencias de estar generando odio, esas son las consecuencias de estar difundiendo de manera incorrecta las fotografías de nuestros legisladores, sencillamente porque no opinamos o porque no opinan igual que el presidente de la República”, acusó Sandra Cuevas.

Acompañando a la diputada @maryjosegamboa, quien acaba de ser asaltada en una de las avenidas de #Cuauhtémoc, por sujetos que al parecer ya la venían siguiendo desde la salida del hotel donde se hospeda. Extrañamente a unos días de haber votado en contra de la Reforma Eléctrica. pic.twitter.com/6HqNdB7eMF — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) April 19, 2022

De acuerdo con Gamboa, el asalto ocurrió cuando salió de un hotel ubicado en avenida Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc. Iba en compañía de su esposo a la Cámara de Diputados cuando notó que la llanta de su auto iba medio ponchada… y, bueno, al orillarse a cambiar el neumático, fue que unos sujetos los distrajeron con algunas preguntas y, aprovechando que estaban entretenidos con lo de la llanta, les dieron baje…

Aunque lo anterior a muchos les recordará a un conocido modus operandi de algunos delincuentes, para la diputada del PAN y para la alcaldesa de la Cuauhtémoc no fue otra cosa que un acto de intimidación política. “Pero no me van a amedrentar, ¡seguiré alzando la voz y defendiendo los intereses de los mexicanos!”, advirtió la legisladora.

Maryjose Gamboa compartió imágenes del auto y el conductor de éste, para su identificación. Sin embargo, hasta el momento no hay detenidos. En su grabación, la alcaldesa no hizo referencia a ningún tipo de acción para tratar de aprehender a los responsables. Todo se quedó en acusaciones con tintes políticos…

“Me parece muy raro la forma cómo acaban de agredir de violentar a nuestra compañera diputada”, aseguró la alcaldesa…