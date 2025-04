Lo que necesitas saber: Se confirmó que el asteroide YR4 no mide más de 67 metros y dejaría un cráter de entre 500 y 1,500 metros en la Luna

El asteroide 2024 YR4, ese que tanto se dijo que podría chocar contra la Tierra en 2032, ahora es una amenaza mayor para la Luna. La NASA aumentó el riesgo de que impacte contra el satélite natural de nuestro planeta de forma considerable.

Foto ilustrativa: Pixabay

Asteroide 2024 YR4 ya no es amenaza para la Tierra en 2032, ahora va por la Luna

Desde el principio por acá te dejamos saber que la probabilidad de que el asteroide YR4 chocara con la Tierra era casi nada. Pero se actualizaron las posibilidades poco a poco, convirtiéndose en un auténtico sube y baja de probabilidades.

Lo que más nos asustó fue que se activó por primera vez el protocolo de seguridad planetaria, lo que nos hizo sentir que la cosa iba en serio. Pero el último reporte de la NASA, del 24 de febrero, señala que la probabilidad de que impacte la Tierra se redujo a 0.004%… básicamente nada.

Ya no viene hacia la Tierra, ¿ahora va contra la Luna? Pues sí, la misma NASA informó que los nuevos avistamientos y análisis incrementaron la probabilidad de que el asteroide 2024 YR4 choque contra la Luna, pasando de un 1.7 a finales de febrero, al 3.8 % para el 2 de abril.

La fecha del posible impacto sigue siendo la misma: 22 de diciembre del 2032.

Foto: Pixabay

¿Qué pasaría si el asteroide YR4 choca contra la Luna?

Pero vaya, esta nueva información no es para asustarnos, solo para saber que ya no somos el blanco del asteroide 2024 YR4. De acuerdo con la propia NASA, el posible impacto con la Luna no alteraría la órbita lunar, por lo que no representaría una amenaza para nuestro planeta de ninguna forma.

Lo anterior gracias a que los nuevos análisis permitieron conocer ahora sí el tamaño real del asteroide. Aunque se pensaba que podía llegar a los 90 metros de diámetro, ahora se sabe que en realidad no supera los 67 metros, el equivalente a un edificio de unos 10 pisos.

Es grande, sí, pero el choque contra la Luna no amenazaría su órbita, ni la colisión mandaría restos espaciales de consideración hasta nuestro planeta.

Aumenta probabilidad de que el asteroide YR4 choque contra la Luna. Foto: NASA

Oportunidad de estudiar mejor la Luna

De hecho podría ser positivo, según Mauricio Reyes Ruiz, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. Sería la oportunidad de estudiar las consecuencias del choque de un asteroide de ese tamaño con la superficie lunar, tanto por el cráter que cause, como por la visibilidad del impacto a simple vista desde la Tierra.

“Seguramente será uno de los eventos más brillantes que se hayan observado desde que se empezaron a monitorear los impactos con la Luna hace aproximadamente 25 años”, explicó en entrevista con UNAM Global.

De acuerdo con sus cálculos, el cráter que provocaría el asteroide 2024 YR4 en la Luna sería de entre 500 y mil 500 metros, y ya hay cráteres registrados en su superficie de hasta 2 mil metros, por lo que ni de lejos sería el asteroide más grande que alguna vez haya chocado contra nuestro satélite natural.