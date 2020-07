COVID-19: Lo que tienes que saber de la vacuna que “sale en septiembre 2020”

Mientras el mundo busca una cura contra la emergencia internacional del coronavirus, AstraZeneca, una farmacéutica basada en el Reino Unido anunció que su vacuna contra el COVID-19 estará lista en dos meses. Eso no es todo, las pruebas de esta vacuna han dado resultados positivos —como el hecho de que esta es segura y desarrolla inmunidad.

Esto lo dio a conocer la Universidad de Oxford y se refiere al trabajo que ha hecho junto con el laboratorio desde hace un par de meses.

Oxford’s Covid-19 vaccine produces a good immune response, reveals new study.

Teams at @VaccineTrials and @OxfordVacGroup have found there were no safety concerns, and the vaccine stimulated strong immune responses: https://t.co/krqRzXMh7B pic.twitter.com/Svd3MhCXWZ

— University of Oxford (@UniofOxford) July 20, 2020