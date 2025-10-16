Lo que necesitas saber: ¿No que un México sin hambre? Pues no se ve... porque la administración se pondrá recia para recaudar lo más que se pueda en 2026

Malas noticias para la cartera: para el 2026 se prevén aumentos que, la verdad, razón en lo muy manchado. ¿O qué les parece pagar hasta el doble (o más) por entrar a museos y zonas arqueológicas? Pues, según lo aprobado por diputados, así será.

Viaje a México Chichén Itzá | Foto: Especial.

Reforma a Ley Federal de Derechos prevé aumento del 120% al boleto para museos y zonas arqueológicas

Lo anterior “gracias” a que los diputados aprobaron reformas a la Ley Federal de Derechos, así como a La Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, todo parte de la miscelánea fiscal del próximo año. Como ha pasado con otras reformas, no hubo mucha discusión, ya que el oficialismo es mayoría.

Entre los aumentos que se contemplan con la Ley Federal de Derechos están cosas tan pasadas de lanza como aumentar al 120% la entrada a zonas arqueológicas. Con esta decisión, quedará más inalcanzable para varios visitar Tulum… ya que el boleto para visitar su zona histórica (así como la de Teotihuacán y Monte Alban) pasará de 95.58 pesitos a 209.09 pesotes.

El MNA es uno de los mejores museos mexicanos./Imagen Museo Nacional de Antropología Facebook

Las zonas arqueológicas se dividen en categorías. Las ya mencionadas pertenecen a la I, pero el aumento aplicará para las zonas arqueológicas de Categoría II (Malinalco, Comacalco y Dzibaché, por ejemplo) y Categoría III (Izapa y La Venta, etc). Ahhhh y hasta de los hue… se crearon una categoría IV (Uxmal, Chichén Itzá y más), para que en estas no se deje de cobrar.

Según los diputados morenistas, ni se va a sentir, ya que habrá descuentos del 50% para personas residentes o con nacionalidad mexicana.

Nuevos cobros en trámites migratorios y hasta por subirse a un crucero

La reforma a la Ley Federal de Derechos también contempla un aumento del 14.2% a documentos que emite el Instituto Nacional de Migración… aplicando a formatos que antes no tenían costo, como el que permite la salida e ingreso de menores de edad al país sin acompañamiento.

Otros servicios del Estado que actualizarán (o inventarán nuevas) cuotas son finanzas, sanidad, telecomunicaciones, el mencionado uso y acceso a bienes culturales (museos y zonas arqueológicas).

Foto: Daniel Augusto-Cuartoscuro.

Ahhhh y también en materia aeronáutica. En este última, está el nuevo cobro por treparse a embarcaciones como cruceros: 297.89 pesos por “navegación de altura”.

Otros impuestos que tendrán aumento

Los nuevos cobros estipulados en la reforma a la Ley Federal de Derechos se añaden a “cositas” donde los legisladores ya habían visto cómo sangrar al contribuyente.

No son pocas: según Reforma, en total son 26 incrementos: cigarros y productos de tabaco (25%), videojuegos violentos (8%) y apuestas y sorteos (67%).

También se aprobó ya subirle 3 pesitos a las bebidas saborizadas, bebidas con edulcorantes, así como a los sueros. Todavía falta que el Senado apruebe… pero no esperemos que se les ponga alto.