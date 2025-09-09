Con un poco de atraso, porque faltaba hacerle algunos ajustes, pero ya fue entregado el paquete económico 2026… y, bueno, aunque falta su análisis, perfila subidas al precio de algunos productos y servicios.

De acuerdo con lo presentado ante el Congreso de la Unión por la Secretaría de Hacienda, se considera en el paquete económico ajustar el impuesto que ya se aplica a bebidas azucaradas y cigarros.

Foto ilustrativa: Pexels.

Hacienda piensa en la salud de los contribuyentes: es para incentivar hábitos saludables

Además de que el ajuste va con la firme intención de captar más ingresos para el erario, lo anterior lo maquilla… digo, lo justifica Hacienda, asegurando que el ajuste al costo de refrescos y productos tabacaleros es con el objetivo es incentivar hábitos saludables en la población…

¿Si? Bueno, si uno no ingiere esos productos, sugiere Hacienda, disminuye la posibilidad de que, en el futuro, se vea uno obligado a destinar parte de su presupuesto familiar en el tratamiento de alguna enfermedad vinculada al consumo de dichos productos.

Foto: Graciela López-Cuartoscuro.

Se aplicaría un impuesto “especial” del 8% a videojuegos violentos

Bueeeeeeno, la verdad ahí las autoridades tienen un punto… sin embargo, donde sí habrá malestar es en otro impuesto contemplado en el paquete económico 2026: imponer un impuesto especial del 8% a los videojuegos. No a todos, sino especialmente a aquellos considerados como “violentos”.

Con esta medida que ya hace sacar la calculadora a los que esperan con ansias el GTA VI, la secretaría de Hacienda prevé que se podrían recaudar alrededor de 200 millones de pesos.

Todo lo anterior y más, para alcanzar ingresos totales por 8.7 billones de pesos, un déficit de 4.1% y una deuda pública de 52.3%.

De acuerdo con el paquete fiscal 2026, el gobierno federal tiene pensado destinar recursos equivalentes a 3% del PIB para programas sociales, lo que se cree que beneficiará a casi 82% de las familias.