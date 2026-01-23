Lo que necesitas saber: Resulta y resalta que la Suprema Corte decidió renovar la flotilla vehicular con camionetas con un costo— cada una— de poco más de un millón de pesos.

A propósito de las camionetas —cuyo precio está en poco más del millón de pesos cada una— que compró la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para los ministros y las ministras pese a la política de austeridad, por acá armamos una breve lista de las veces en que este discurso se ha caído.

Sobre todo porque se trata de recursos públicos y, además, resulta una contradicción del discurso y las acciones enunciadas en este periodo de la llamada 4T.

Foto: GIFER

¿Austeridad? Camionetas de un millón de pesos en la Suprema Corte

Resulta y resalta que la Suprema Corte decidió renovar la flotilla vehicular asignada para los/las 9 ministros y ministras debido a cuestiones de seguridad.

Peeeeero se decidieron por camionetas tipo Jeep Gran Cherokee cuyo precio —cada una— está en poco más de un millón de pesos.

(Nosotros buscamos y la encontramos entre 1 millón 69 mil 900 pesos y 1 millón 485 mil 900, aunque de acuerdo con La Jornada los precios oscilan hasta el millón 777 mil melones).

Foto: @SGarciaSoto

Esta compra causó un montón de ruido en redes ya que muchos recordaron el discurso del ministro presidente Hugo Aguilar, quien a inicios de septiembre de 2025 —con el cambio de ministros en la Suprema Corte— declaró en su discurso de apertura que: “No puede haber justicia con privilegios”.

Y que por eso iban a llevar a cabo un importante plan de austeridad. Todo esto en contexto de las remuneraciones y apoyos ya conocidos para los ministros y las ministras —de distintas eras— en la Suprema Corte.

Como contar con asistentes, auto —usualmente un camionetón de lujo— y teléfonos y computadoras con dinero público.

Foto: @SCJN

En el inicio de actividades de la Suprema Corte, liderada por Hugo Aguilar, se anunció un salario neto de 137 mil 582 pesos, poco más que el de la presidenta Claudia Sheinbaum, para ministros y ministras.

Mexicanos pagan 25 millones de pesos en comidas… del Senado

¿Neta? Pues así mero: toda la información fue revelada por la periodista Leti Robles en Excélsior.

Y palabras más, palabras menos el Senado aumentó su gasto en el servicio de alimentos y cafetería (para senadores y senadoras), pasando de 13 millones 430 mil 100 pesos entre enero y septiembre de 2024 a 18 millones 839 mil pesos en ese mismo periodo pero de 2025.

Mexicanos trabajando duro para llevar comidas… a la mesa del Senado // Fotos: @senadomexicano

Ese gasto equivale a más de 2 millones de pesos al mes. Acá en esta nota les explicamos más porque al ajustar esta cantidad hasta los meses que restaban de 2025, los mexicanos y las mexicanas pagaron 25 millones en la comida del Senado (lo decimos así porque se trata de dinero público).

Todo esto a pesar de que el Senado buscaba acabar con la corrupción o el despilfarro con la cancelación de los servicios de alimentación, ya que supuestamente los contratos implicaban… corrupción, de acuerdo con Leti Robles.

Los viajes en el Senado

Regresamos con el Senado, sólo que retrocedemos unos años para recordar que en 2018 se subió al discurso de la austeridad republicana en la 4T.

Pasó el tiempo y nos encontramos con casos como el aumento en el gasto de alimentos y cafetería o las giras internacionales en 2025 de distintos senadores con vuelos con costos de hasta 113 mil 677 pesos (sin viáticos).

Foto: @fernandeznorona

O del gasto de Gerardo Fernández Noroña en un viaje a Francia por 102 mil 686 pesos.

Ante la polémica que causó toda esta información, a inicios de septiembre de 2025 el Senado anunció un plan de austeridad quesque para acabar con el turismo parlamentario desde sus entrañas. ¿Ahora sí?

Diputados aumentan su salario

Una de las promesas de AMLO durante la campaña para las elecciones de 2018 fue bajar los sueldos de senadores y diputados.

Sin embargo, en medio del discurso de la austeridad, en 2025 lo que vimos que subía era precisamente el sueldo de diputados y diputadas, quienes eliminaron una cláusula para aumentar sus salarios e ir sumando recursos.

La idea era pasar de los 75 mil 609 pesos de sueldo neto mensual a los 79 mil melones.

Con otros apoyos económicos, el aumento se incrementó a unos 153 mil pesos mensuales. Acá toda la información en Animal Político.

Aumento del sueldo de… senadores

Para estar a tono con el discurso de austeridad, en 2018 el Senado redujo su dieta o salario mensual de cada legislador.

La cosa es que con los años cambiaron de opinión y subieron su salario, pasando bajita la mano de los 119 mil 700 pesos en 2023 a 126 mil 800 en 2024 y hasta 131 mil 700 pesos (sin prestaciones) en 2025.