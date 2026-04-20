Lo que necesitas saber: De acuerdo con la información preliminar, un hombre realizó disparos en el lugar y después de quitó la vida. Lamentablemente una mujer de nacionalidad canadiense perdió la vida.

Lo que tenía que ser un día tranquilo por la Zona Arqueológica de Teotihuacán se convirtió en un escenario de terror luego de que se reportaran disparos desde la Pirámide de la Luna.

Las autoridades informaron que de manera preliminar 2 personas murieron (una turista canadiense y el tirador) y 6 resultaron lesionadas.

Balacera en Teotihuacán // Foto: Redes sociales (captura de pantalla)

Balacera en la Pirámide de la Luna en Teotihuacán deja al menos 2 muertos

En redes sociales comenzaron a circular videos de un hombre que subió a la Pirámide de la Luna en la Zona Arqueológica de Teotihuacán y realizó disparos a las personas que se encontraban en el lugar.

Minutos después, la Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que de manera preliminar se reportan 2 personas sin vida y 6 lesionadas, 4 por arma de fuego y 2 por caídas.

“De acuerdo con la información preliminar, un hombre realizó disparos en el lugar y posteriormente se privó de la vida. Lamentablemente una mujer de nacionalidad canadiense perdió la vida y, hasta el momento, se tiene información sobre varias personas que resultaron lesionadas, quienes reciben atención médica”, compartió el Gabinete de Seguridad en redes.

Las autoridades ya comenzaron con las investigaciones para esclarecer los hechos. En el lugar se aseguró un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles.

Sheinbaum lamenta lo ocurrido…

Tras lo ocurrido, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentó lo ocurrido y señaló que se encuentran en contacto con la embajada de Canadá.

“He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos. Personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales”, se lee en su post.

Esta situación hace cuestionar si los filtros de seguridad que actualmente se implementan en museos y zonas arqueológicas de nuestro país son suficientes para evitar este tipo de tragedias.