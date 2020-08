Se registran enfrentamientos en Belorrusia tras elecciones presidenciales

Las cosas están color de hormiga en Minsk, capital de Bielorrusia, esto gracias a las elecciones presidenciales que se están llevando a cabo en dicho país y donde por sexta vez consecutiva se ha logrado imponer Alexander Lukashenko, quien se ha llevado casi todos votos y por lo mismo es acusado de orquestar un fraude electoral.

De acuerdo con el sitio independiente TUT.BY, la tarde-noche del domingo 9 de agosto cientos de personas tomaron las calles de Minsk para protestar por los resultados preliminares que se han presentado en torno a las elecciones presidenciales, donde Lukashenko obtuvo el 79.7 % de los votos y su rival más fuerte e imagen de la oposición, Svetlana Tijanovskaya, sólo logró juntar el 6.8 %.

Se dice que varios de los manifestantes resultaron heridos debido a que la policía de Minsk utilizó gases lacrimógenos, balas de goma, y granadas de aturdimiento para dispersar a las personas. Algo que fue confirmado por medios como TUT.BY, que dejó de estar disponible minutos después de que informara lo que sucedía en la capital de Bielorrusia.

A pesar de este aparente intento de censura, en redes sociales comienzan a circular imágenes y videos donde se pueden ver los violentos enfrentamientos que han ocurrido en dicho país durante las últimas horas. Uno de ellos, y quizá de los más impactantes, es el del camión de policía atropellando a varios manifestantes.

La oposición de Minsk alertaba sobre un fraude que Alexander Lukashenko podría llevar a cabo en las elecciones, pues el mandatario se niega a dejar el puesto –en el que está desde el año 1994– a pesar de que muchos no están nada contentos con la manera en la que ha manejado la crisis económica y la pandemia de coronavirus.

De acuerdo con el portal El Mundo, hace unos días se dio a conocer que Lukashenko mandó a detener a la mayoría de sus oponentes políticos. Svetlana Tijanovskaya, quien tomó el lugar de su esposo Serguei Tijanovsky, un famoso blogger que fue detenido a finales de mayo, tuvo que esconderse desde hace unos días después de que varios de sus miembros de campaña fueran arrestados.

Además de eso, muchas personas denunciaron el no pudieron votar en una de las elecciones más importantes y relevantes de los últimos años, y también se denunció la falta de observadores independientes en los colegios electorales, mismos en donde los policías comenzaron a arrestar a votantes en la noche.

Si bien muchas personas están en las calles de Minsk, Rusia, Ucrania y Polonia mostrando su descontento ante la situación, la Comisión Electoral Central de Bielorrusa pide a los demás que “acepten su derrota2 y ya se le de el triunfo a Alexander Lukashenko, pues los resultados de las elecciones están más que claros.

Eso los ha llevado a ser señalados de estar coludidos con el mandatario, quien de resultar ganador después del reconteo de votos (que sabrá dios si se hace con claridad) se impondría por sexta vez y seguirá siendo considerado como el último dictador de Europa, al menos hasta el 2025 cuando las elecciones se lleven a cabo una vez más.

Reports of pro-democracy protests across Belarus tonight and extraordinary scenes in Minsk in particular. It seems that, this time, the people of Belarus aren’t willing to settle for a rigged election. pic.twitter.com/73X90NQwWe

— Lewis Goodall (@lewis_goodall) August 9, 2020