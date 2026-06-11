Bloqueos activos en la CDMX para la inauguración del Mundial

Lo que necesitas saber: Distintos contingentes se han manifestado en varios puntos de la CDMX a minutos del debut de México en el Mundial.

Los bloqueos están en distintos puntos de la CDMX y por acá se los compartimos por si tenían pensado pasar por estas zonas.

Foto: Aaron Rubio | Sopitas.com

La situación en Paseo de la Reforma

Una de las avenidas más emblemáticas es Paseo de la Reforma y es donde muchos aficionados ya se encuentran para disfrutar de la fiesta futbolera, y también será el punto de reunión en dado caso de que la selección mexicana se lleve el triunfo.

Pero distintos contingentes se manifiestan y ya tienen tomado el Paseo de la Reforma y esto a solo unas horas de que comience la inauguración de la Copa del Mundo.

Por otro lado, familiares y amigos de gente desaparecida han tomado ya el Ángel de la Independencia, colocando carteles, mantas y fichas de búsqueda por todo el monumento; mientras una parte del país celebra el futbol, otra sigue buscando a sus desaparecidos.

Foto: Aaron Rubio | Sopitas.com

Exmagistrados cierran Avenida de los Insurgentes

La OVIAL informó que avanza un contingente en Avenida Insurgentes a la altura de la Rectoría en dirección al sur de la CDMX.

Y también exmagistrados y magistrados tomaron parte de la avenida para visibilizar sus inconformidades, pero minutos después fueron encapsulados por más de 200 elementos de la policía.

Antimundialistas bloquean la lateral de Periférico

Uno más de los bloqueos presentados a minutos de la inauguración del Mundial es en una de las laterales de Periférico, a la altura de Gran Sur. Esto por parte de un grupo de manifestantes antimundialistas señalando que dos de sus compañeros fueron detenidos por elementos policiales.