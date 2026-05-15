El álbum que nadie quiere completar: Colectivo convierte fichas de desaparecidos en estampas estilo Mundial

Lo que necesitas saber: A unos días de que comience el Mundial, un colectivo publicó fichas de desaparecidos al estilo del álbum del Mundial.

Este es el álbum que nadie quiere llenar, incluso que nadie quisiera tener ni una sola estampita. Pero dentro de toda esta fiebre mundialista, el Colectivo Luz de Esperanza en Jalisco publicó estas fichas de personas desaparecidas al estilo de álbum del Mundial.

“El balón vuelve a la cancha… ¿Y nuestras desaparecidas cuándo volverán a casa?”: De esta manera el colectivo se hizo presente en las redes sociales, para reclamar que el país está más enfocado en el Mundial y no en buscar a las personas desaparecidas.

Foto: Facebook | Colectivo Luz de Esperanza, Jalisco. Agrupación sin Fines de Lucro

A unos días de que comience el mundial en México, Estados Unidos y Canadá, el Colectivo Luz de Esperanza Jalisco publicó por medio de su Facebook las fichas de las y los desaparecidos, pero al estilo de estampitas del álbum del mundial. Y sí, nadie quisiera tener ninguna de ellas.

Y es que una de las ciudades sedes para el Mundial en México es Guadalajara, Jalisco, internautas e integrantes de diferentes colectivos se quejan de que el Mundial tiene toda la atención del gobierno tapatío y no le echan ojo a lo que verdaderamente importa y preocupa; el número de desaparecidos en el estado.

En estas estampas del mundial, viene la foto de la persona desaparecida, arriba con letra grande, dice “DESAPARECIDO”, su nombre, la fecha en la que desapareció y el estado en donde se le vio por última vez.

Foto: Facebook | Colectivo Luz de Esperanza, Jalisco. Agrupación sin Fines de Lucro

Personas desaparecidas en Jalisco

El estado de Jalisco tiene más de 15,000 personas desaparecidas en toda la entidad, colocándose así como el estado con más casos a nivel nacional.

De todo este total —al menos hasta 2025— hay un alto índice de desaparecidos en los hombres, pues la cifra para ellos es de 13 mil 656, y son 1,770 de mujeres desaparecidas en la entidad.

Los municipios con más personas desaparecidas son: Guadalajara con 2,653. Tlajomulco de Zúñiga con 1,500. San Pedro Tlaquepaque con 1,236 personas desaparecidas.

Así son las cifras de las personas desaparecidas, pero al menos por el momento y por los siguientes días, toda la atención estará enfocada en el Mundial y no en las personas que siguen sin regresar a casa.