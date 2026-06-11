Lo que necesitas saber: De momento no revelaron la hora en la que se comenzará a permitir el acceso al Zócalo capitalino, aunque ya hay aficionados haciendo fila para poder ingresar.

¡Buenas noticias! Si son de los que tenían planeado ir al Fan Fest del Zócalo para ver la inauguración del Mundial 2026, es mejor que ya vayan lanzándose para el centro de la CDMX, pues se confirmó la apertura de accesos para ver la inauguración del Mundial en el Zócalo.

Foto: Andrea Murcia-Cuartoscuro.

Brugada anuncia apertura del Zócalo para ver inauguración del Mundial

Así como lo leíste. Luego de que Sheinbaum pusiera en duda si sería posible estar en el Fan Fest en el Zócalo capitalino para ver el partido entre México y Sudáfrica, las autoridades capitalinas confirmaron la apertura de puertas.

Mediante redes sociales, la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, informó que sí habrá acceso al Fan Fest para poder disfrutar de la inauguración del Mundial. Aunque de momento no se especificó la hora de apertura.

“Ven aquí con pantallas gigantes para poder disfrutar. Recuerda también que hay 18 festivales futboleros que te esperan a lo largo y ancho de la ciudad”, señaló.

¿Por dónde se podrá ingresar al Fan Fest del Zócalo capitalino?

Además, también reveló que los accesos para ingresar al Fan Fest estarán en las calles 20 de Noviembre y Pino Suárez. Tal cual como ya lo habían anunciado.

Eso sí, toma tus precauciones y considera rutas alternas si asistirás a este evento en el centro del país, pues desde temprano se han cerrado estaciones del Metro cercanas al Zócalo como Bellas Artes, Hidalgo y Pino Suárez.