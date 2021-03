Tiroteo en supermercado de Colorado deja varios muertos, incluido un policía

La tarde de este lunes 22 de marzo se registró un tiroteo en el supermercado King Soopers, en Boulder, Colorado, Estados Unidos. De acuerdo con la policía local, solo una persona “de interés”, o sea el detenido, resultó herida pero hubo varios lamentables muertes.

Hasta el momento la policía ha informado en redes sociales que la investigación está en curso, que los analistas de la escena del crimen están analizando el edificio en busca de evidencia y que no darán a conocer el número de muertes hasta que las familias sean notificadas.

DA: Investigation is underway. Crime scene analysts are inside the building processing evidence. No numbers about fatalities will be released until families are notified.

De acuerdo con medios locales, los oficiales respondieron al llamado que informó que alguien había disparado en el estacionamiento del lugar pero cuando los policías llegaron a la zona, un sospechoso abrió fuego contra ellos con lo que parece un arma larga.

Entre los caídos presuntamente hay un oficial de la policía.

Como lo mencionamos anteriormente, el único herido fue el sospechoso que detuvieron. El hombre cuya identidad no ha sido revelada fue llevado a un hospital cercano para recibir atención médica y quedará en custodia de la policía.

No se sabe de sospechosos adicionales el momento ni hipótesis de los motivos del criminal.

Por medio de su cuenta de Twitter, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, explicó que que el presidente Joe Biden ya sabía del tiroteo y su equipo estaba al tanto de todo lo nuevo que se produzca.

The President has been briefed on the shooting in Colorado and he will be kept up to date by his team as there are additional developments.

— Jen Psaki (@PressSec) March 23, 2021