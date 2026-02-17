Los que necesitas saber: En lo que va de 2026 (47 días), la SEDEMA registra solo 3 días “limpios” en CDMX y 0 en la ZMVM y el Estado de México.

En lo que va de 2026, la Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México apenas han registrado tres días con “aire limpio” (calidad buena), de acuerdo con las cifras del sitio oficial de Calidad del Aire de la SEDEMA.

Fuente: SEDEMA (Sistema de Monitoreo Atmosférico). Numeraria de ‘días limpios’ en 2026: 47 días transcurridos; CDMX 3 días limpios; ZMVM 0; EdoMex 0. (Datos preliminares).

El dato, por sí solo, ya es alarmante: significa que la “buena” calidad del aire ha sido la excepción y no la regla. Y mientras seguimos contando contingencias, la pregunta se vuelve inevitable: ¿qué estamos respirando el resto del tiempo?

¿Por qué el aire se pone peor justo en estas fechas?

Además del tráfico y las emisiones diarias, hay un factor clave: la temporada de ozono, que suele empezar a mediados de febrero y termina con las primeras lluvias de junio, cuando cambian las condiciones meteorológicas y mejora la dispersión de contaminantes.

En días con mucha radiación solar y poca ventilación, el ozono puede dispararse y activar contingencias. Eso pasó, por ejemplo, el 12 de febrero de 2026, cuando la CAMe activó Fase 1 por concentración alta de ozono y condiciones atmosféricas de baja dispersión.

¿Entonces las contingencias sirven o no?

Sirven como freno de emergencia (reducen actividades y circulación ciertos días), pero el patrón se repite cada año porque el problema es estructural: emisiones constantes + condiciones meteorológicas + medidas temporales.

En otras palabras: mientras la estrategia siga siendo “apagar incendios” en vez de reducir de fondo las fuentes de contaminación, el aire limpio va a seguir siendo un premio raro.

Y tú qué dices? ¿Te parece normal que en 2026 apenas llevemos tres días con aire “bueno”?