Lo dicho. Este 12 de octubre, la Secretaría de Salud anunció el inicio de una Campaña Nacional de Vacunación cuyo objetivo es aplicar más de 50 millones de dosis contra influenza estacional y COVID-19 durante la temporada invernal 2026-2027

Lo que necesitas saber: Desde este 12 de octubre hasta el 2 de abril de 2027 estarán disponibles las vacunas contra la influenza, COVID-19, neumococo y virus sincicial respiratorio.

¡Preparen sus bracitos! Ya arrancó la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2026-2027 y, por aquello que es mejor prevenir que lamentar, por acá les contamos cuándo y dónde andarán aplicando las vacunas.

Mega Centro de Vacunación UNAM / Captura de pantalla

Campaña de vacunación en México: ¿qué vacunas estarán disponibles?

Lo dicho. Este 12 de octubre, la Secretaría de Salud anunció el inicio de una Campaña Nacional de Vacunación cuyo objetivo es aplicar más de 50 millones de dosis contra influenza estacional y COVID-19 durante la temporada invernal 2026-2027

Este año, se contempla aplicar dosis contra influenza estacional, COVID-19, neumococo y virus sincicial respiratorio, así como acciones de vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH).

FOTO ILUSTRATIVA: IMSS/CUARTOSCURO.COM // Solo 4 de cada 10 niños recibieron su vacunación completa de 2021 a 2023.

¿Cuándo y dónde?

De acuerdo con los lineamientos de la campaña, la temporada para entrarle a los piquetes en el brazo arrancó este 12 de octubre y terminará hasta el 2 de abril de 2027.

Y como cada año, en teoría las vacunas deben estar disponibles en tooodas las unidades médicas del sector público. Para ser más específico, pueden lanzarse a cualquier hospital de Pemex, ISSSTE, IMSS-Bienestar o las Unidades de Medicina Familiar del IMSS para recibir su piquete.