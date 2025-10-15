Vacunas contra COVID, influenza y neumococo: Cuándo y dónde ponértelas (además de las edades)

Lo que necesitas saber: Desde el 13 de octubre y hasta el 3 de abril estarán disponibles, de manera gratuita, las vacunas contra COVID, influenza y neumococo.

Preparen sus bracitos porque ya arrancó la Campaña Nacional de Vacunación para el invierno 2025 y un cachito de 2026 en México. Por acá les decimos dónde pueden encontrar las vacunas contra COVID, influenza o neumococo, por si les interesa, y quiénes deberían ir por su pinchazo.

El 14 de octubre, la Secretaría de Salud anunció el inició de una Campaña Nacional de Vacunación cuyo objetivo es aplicar poco más de 35 millones de vacunas contra influenza, 11 millones de vacunas contra COVID y 4 millones de neumococo.

Foto: Hector Vivas-Getty Images.

La meta también es vacunar al menos 50 millones de personas para que no agarren gacho una enfermedad respiratoria.

Vacunas contra COVID, influenza y neumococo

¿Cuándo?

Las vacunas contra COVID, influenza y neumococo se estarán aplicando desde octubre de 2025 —o sea, la campaña de vacunación inició el 13 de este mes— hasta el 3 de abril de 2026.

Foto: Hector Vivas-Getty Images.

¿Dónde?

En teoría, en toooooodas las unidades médicas del sector público. Más detallado, pueden lanzarse a los hospitales de Pemex, ISSSTE, IMSS-Bienestar o las Unidades de Medicina Familiar del IMSS que les toque o las clínicas de la Secretaría de Salud.

¿Qué vacunas van a poner?

COVID-19

La Secretaría de Salud estará aplicando vacunas con tecnología de RNA mensajero. ¿Cuáles son esas? Si bien no detallaron la marca de la vacuna, recordemos la Pfizer-BioNTech y Moderna utilizan esta tecnología (ARNm).

Por cierto, estas vacunas contra COVID van con la variante LP.8.1 —para más protección ante las variantes que estén circulando en la temporada invernal y su resaca.

Están autorizadas por la OMS (Organización Mundial de la Salud) y acá en México con la Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios).

La única limitante para la aplicación de las vacunas contra COVID, por cierto, es que una persona haya padecido de miocarditis o una enfermedad del corazón anteriormente, de acuerdo con el mismo secretario de Salud David Kershenobich.

Influenza

Van aplicar una de las vacunas que se fabrica y se prepara en México por segundo año consecutivo.

En cuanto a las excepciones, la única limitante es para las personas embarazadas.

Y neumococo

Sobre la vacuna contra el neumococo, la recomendación es aplicarla cada 5 años en personas adultas mayores o susceptibles. Es decir, si ustedes o sus abuelitos no se pusieron la vacuna en este tiempo, pueden lanzarse.

Edades en la Campaña de Vacunación

Niñas y niños de 6 a 4 años con 11 meses tienen que aplicarse la vacuna contra la influenza estacional. Si tienen una comorbilidad de riesgo, entonces aplican para la vacuna contra COVID.

Personas de 5 a 95 años de edad con comorbilidades de riesgo.

Personas embarazadas.

Personas adultas mayores de 60 y más.

Personal de salud.

Foto: Getty Images.

Acá hay que recordar que todas las personas pueden recibir su vacuna contra la influenza o el COVID —del neumococo ya vimos que hay una restricción importante por el tiempo.

Sin embargo, las edades indicadas por la Secretaría de Salud tiene que ver más con el objetivo prioritario a vacunar.