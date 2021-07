¿Y el deber? Captan a policías de Ecatepec haciendo ‘el delicioso’ en plena patrulla

Ecatepec es un municipio del Estado de México que se ha ganado una fama nada grata con eso de la inseguridad. Acá no vamos a juzgar si la merece o no, sólo lo comentamos porque al parecer a los policías de aquellos rumbos no les preocupa muchos que digamos, al menos no a quienes protagonizan esta nota.

Torcieron a una pareja de policías de Ecatepec haciendo ‘el delicioso’

Sí, tal como leíste en el título… una pareja de policías de Ecatepec fue descubierta y grabada en pleno delicioso. Y claro, uno podría pensar que todos somos libres de… el problema es que andaban en horario laboral pues traían puesto el uniforme (bueno, no todo) y fueron captados al interior de una patrulla.

Y pues sí, eso significa que en lugar de que los policías anduvieran haciendo su chamba, vigilando que todos ls habitantes de Ecatepec vivan seguros, la mujer y el hombre prefirieron irse a un lugar solitario a bordo de su patrulla, y usarla como sede para tener relaciones sexuales.

La patrulla fue vista en un terreno baldío, sobre Períferico Oriente, en la zona limítrofe entre la colonia CTM 14 y Neza. Una persona se acercó con su telefóno al ver que la patrulla estaba abierta de puerta en puerta y “algo” parecía ocurrir en su interior. Tal como te imaginas, el video se viralizó cañón en redes sociales porque no muy a menudo sucede esto y era obvio que la acción de estos policías no se iba a quedar en la pura anécdota.

Lógico, ya los dieron de baja

El caso ya llegó a oídos (y ojos) de las autoridades de Ecatepec, lo que inevitablemente dejó ya consecuencias para los elementos de seguridad que no andaban pensando precisamente en la seguridad en esos momentos (bueno, bueno, en la de los demás… en la suya a lo mejor sí pensaron y se cuidaron debidamente, ¿no?)

De acuerdo con información de El Universal, autoridades del municipio mexiquense informaron que la pareja de policías locales ya fue dada de baja de su puesto. El motivo oficial —pa’ no decir que por andar en pleno delicoso mientras los delincuentes sí chambean— es que ambos fueron despedidos por “incumplimiento del régimen disciplinario”.

Una lástima, la neta, porque como dijimos antes, cualquiera es libre de… pero no en horario laboral, a bordo de tu vehículo de trabajo y menos si es tu responsabilidad velar por la seguridad de los habitantes de un municipio.

Lo peor de todo es que parece ponerse de moda, porque seguro no has olvidado que una situación similar pasó a finales del año pasado en un Centro de Monioreo de CDMX, ¿o sí?