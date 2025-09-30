Lo que necesitas saber: Coque Muñiz, Alex Lora, María León, Pablo Montero y más, estarían en el bote si esta propuesta se hubiera propuesto (y aprobado) antes.

Ahhh, ya no va a querer cantar el Coque Muñiz… y varios otros artistas, porque, ¿quién se va a querer rifar a cantar el Himno Nacional Mexicano en eventos deportivos (y otros lugares en los que se requiere entonarlo), sabiendo que, por un errorcito en la letra, puede ir a parar al bote?

Además de cárcel, se les castigaría con multa de hasta 8,000 UMA

Pues resulta que el diputado de Morena, Guillermo Rendón, ha de ser muy pin%&/ perfecto, ya que propone que quienes se equivoquen al cantar el Himno Nacional no sólo se lleven el escarnio público… no, él quiere ver sangre. Bueno no tanto, pero sí que se vayan al bote unos cuantos años.

Tres, mínimo… o cinco, máximo. Así va la propuesta: “Al que haga ultraje al himno nacional, que no sea interpretado conforma a la letra o estrofas originales permitida por la Secretaría de Gobernación, se le aplicará de tres a cinco años de prisión”.

Especial

Además de ir a parar el bote, los intérpretes del himno que la rieguen serían sancionados con multas que van de tres mil a ocho mil UMA.

Diputado pide que dejen ensayar 2 meses

Lo anterior será posible si la propuesta del diputado Guillermo Rendón pasa y se le hacen unas pequeñas modificaciones al capítulo V del Código Penal Federal… el cual va referente a “Ultrajes a las insignias nacionales”.

De acuerdo con el texto de la propuesta (la cual ya se difundió alegremente en redes), Guillermo Rendón para que no haya espacio al error, la persona que se seleccione para interpretar el Himno Nacional en cualquier evento se le avisé con 2 meses de anticipación… “para que lo estudien y ensayen, y no tengan errores ni disculpas”.

Por si creen que todo esto es broma, no lo es: la propuesta para adicionar cositas al artículos en materia de ultrajes a símbolos patrios consta en la “orden del día” del 30 de septiembre… así que ya fue turnada a comisión.

¿Pasará? Seguramente no (esperemos)… pero ahí queda para el registro lo que están proponiendo los legisladores.