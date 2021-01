Economista de 25 años es el nuevo director general de Canal Once

Carlos Brito fue presentado como nuevo director del Canal Once por el saliente titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, quien atendió instrucción directa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En el comunicado difundido por la SEP, se indica que, para la designación de Brito, se tomó en cuenta que el joven egresado del ITAM se ha desempeñado como coordinador de operaciones y del programa Aprende en Casa I y II; además, fue jefe de división de Adquisiciones… todo esto en un lapso de menos de dos años, tiempo suficiente para agarrar experiencia y ahora hacerse cargo del canal.

“Canal Once es un orgullo para el Politécnico Nacional, para el Sistema Educativo Nacional y para todo México; Canal Once se ha caracterizado por desarrollar contenidos que fomentan el desarrollo humano y una programación para todos los segmentos sociales”, señaló Moctezuma Barragán al presentar a Carlos Brito.

Por su parte, el director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Arturo Reyes Sandoval, reconoció el papel que José Antonio Álvarez (de quien Brito era asistente en 2019, según revela El Universal) desempeñó mientras estuvo en el cargo que ahora tiene Brito, a quien le recordó que “en sus manos queda el Canal Once, para que lo cultive con esmero y cariño, y lo conduzca por el camino de la excelencia televisiva”.

Nuevo director promete seguir proyecto de la 4T

En su intervención, el nuevo director de Canal Once aseguró que dará continuidad al proyecto de la 4T, por lo que seguiremos viendo programas como el de John Ackerman… digo, programas que “reflejen la diversidad de la nación”.

“Hoy veo un Once fortalecido, con una audiencia creciente y receptiva de programas cada vez más plurales y adaptados a nuestra cambiante realidad”, aseguró el nuevo director de Canal Once, el cual se ha visto últimamente envuelto en algunas polémicas, principalmente por la marcada postura de apoyo al presidente que tienen algunos de sus conductores.

En el Canal Once no pasó desapercibido que Carlos Brito todavía se ve chavo, pero señalan que confían en que mantenga al canal por buen camino, precisamente, basado en su juventud y capacidad. Pos a ver.