Lo que necesitas saber: Según el presidente de Colombia, el caso de B King es ejemplo de cómo se manejan los cárteles de la droga a nivel internacional.

Jaime “N” fue detenido el 27 de septiembre y es uno de los acusados del asesinato del cantante colombiano B King. ¿El detalle? La única prueba “en su contra” es un popote de Starbucks con ADN de una de las víctimas… el cual fue encontrado en un auto que vendió en mayo pasado. Cuatro meses antes del crimen.

Bayron Sánchez, B King / Foto: Instagram/bkingoficial

Autoridades sólo fabrican culpables, acusa abogado de Jaime “N”

Lo anterior lo da a conocer El País, medio que ha dado seguimiento a este caso que alcanzó niveles internacionales, cuando el presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó a Claudia Sheinbaum ayuda para localizar a B King, cuando éste se encontraba en calidad de desaparecido… días después, fue hallado muerto con signos de violencia. Él y su compañero, Regio Clown.

De acuerdo con el diario español, el abogado de Jaime “N” acusa que la Fiscalía del Edomex sólo está fabricando culpables, para quitarse de la presión mediática del caso… y no lo dice sólo por lo que pasa por su cliente, sino porque anteriormente trató de responsabilizar del doble asesinato a un grupo de colombianos, quienes habrían sido torturados para confesar el crimen.

J Balvin pide ayuda para localizar a B King / Captura de pantalla

Tras fallar en inculpar a los cuatro colombianos, las autoridades de la Fiscalía del Estados de México centraron las acusaciones en Jaime “N” y tres personas más (una de ella, Angélica Irais “N”, modelo que fue reportada como desaparecida antes de su detención).

Detenido asegura no conocer a los otros presuntos homicidas de B King y Regio Clown

El abogado de Jaime “N” señala que el mencionado auto es un Mercedes Benz en el que B King y Regio Clown se transportaron el 16 de septiembre, último día en que fueron vistos con vida. Dicho vehículo, fue encontrado abandonado en una casa en la que se realizó un cateo, en Tepetlaoxtoc, Edomex.

Aunque Jaime “N” asegura que nunca había visto en su vida a Angélica Irais “N” y los otros detenidos, las autoridades dicen que una testigo protegida señaló que el hombre de 62 años es uno de “los pesados” en Nezahualcóyotl en la venta de droga y lleva sus vehículos a arreglar a un taller de hojalatería propiedad de la modelo venezolana.

“El Ministerio Público dice que no pueden ser autores materiales, pero que sí hubo un acuerdo anterior para que se cometiera el homicidio sin que se precise con quién ni cuando ni cómo”, acusa el abogado de Jaime “N”.

“Tampoco dicen quiénes son los autores materiales con los que se hayan puesto de acuerdo”, agrega en entrevista para El País: Jaime “N” tiene tres carpetas de investigación, una por cohecho, otra por venta de drogas y, la tercera, en la que se le vincula con el asesinato de B King y Regio Clown.