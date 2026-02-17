CCH Oriente se va a paro: Estudiantes exigen más seguridad

Lo que necesitas saber: El CCH Oriente entró en un paro indefinido. Los estudiantes exigen más seguridad dentro y fuera del plantel.

El CCH Oriente entró a paro indefinido luego de que se llevara a cabo una asamblea entre el personal administrativo del Colegio y estudiantes. ¿La razón? La inseguridad.

Sí, estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente exigieron a las autoridades mayor seguridad tanto dentro del plantel como fuera.

Foto: @LauraToribio2

CCH Oriente se va a paro indefinido

Los/las estudiantes denunciaron una situación de inseguridad constante dentro y fuera del CCH Oriente.

De acuerdo con sus testimonios, la violencia e inseguridad es constante en los alrededores del plantel.

Tan sólo basta saber que señalaron una balacera frente al Colegio el 12 de febrero y, un día después, el asalto en las afueras del CCH a una estudiante que resultó herida.

Foto: @cchoriente_unam

Entonces, el lunes 16 de febrero un grupo de estudiantes se reunió con la dirección del Colegio para llegar a acuerdos sobre un plan de seguridad.

Sin embargo, el resultado fue la convocatoria a un paro indefinido de labores, mientras las autoridades universitarias intentan resolver el pliego petitorio estudiantil.

¿Qué piden los estudiantes del CCH Oriente?

Básicamente, seguridad y vigilancia dentro y fuera del plantel con un plan en el que participen tanto docentes, estudiantes y trabajadores del CCH.

Y que pongan torniquetes. Los estudiantes llevan desde 2025 pidiendo la instalación de torniquetes en lo que fue el primer paro de aquel año también por razones de seguridad.

La gran bronca es que denunciaron que esta petición no se ha cumplido. Además, piden que ningún estudiante que participe en el paro sea afectado, de manera académica o administrativa.

Foto: Google Maps.

Para eso, la dirección del CCH tendría que publicar un documento en el que garantice este derecho a la organización y protesta.

La respuesta del rector de la UNAM

Por lo pronto, el rector de la UNAM Leonardo Lomelí explicó que están buscando el apoyo del gobierno de CDMX para reforzar la seguridad en los alrededores del CCH Oriente.

Información de la dirección del CCH Oriente sobre la mesa de trabajo del 17 de febrero y la suspensión de actividades administrativas y académicas. Foto: @cchoriente_unam

Y, bueno, esta protesta se suma al historial de pendientes sobre seguridad que la UNAM tiene desde hace varios años.