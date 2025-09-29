Lo que necesitas saber: De acuerdo con la UNAM, en días recientes se han lanzado amenazas contra la comunidad universitaria... y, en lo que averiguan al respecto, varios planteles han decidido suspender clases presenciales (o, de plano, detener actividades)

A una semana del asesinato de un alumno ocurrido en el CCH Sur, varios planteles de la UNAM han anunciado la suspensión de clases “por cuestiones de seguridad”. No es una suspensión general, por lo que si eres estudiante de CCH, prepa o facultades de la máxima casa de estudio, debes checar. Cada institución ha tomado decisiones propias.

FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Varias facultades también han anunciado suspensión de clases

Por ejemplo, la Facultad de Psicología anunció que las clases presenciales quedan suspendidas. Lo cual no quiere decir que los estudiantes no tendrán aulas… éstas serán en línea y la situación se prolongará hasta el sábado 4 de octubre.

Cosa diferente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde hasta el momento no se ha anunciado oficialmente cambio alguno en sus clases. Lo cual se entiende como que las actividades siguen normalmente.

Foto: Cuartoscuro

Todos los CCH suspenderán actividades

Hasta donde se sabe, el CCH Sur sigue en suspensión de actividades, mientras que CCH Azcapotzalco, CCH Vallejo, CCH Oriente y CCH Naucalpan han anunciado que las clases se reanudarán hasta el 3 de octubre… mientras, “el acompañamiento docente será en línea”.

Desde la agresión reportada en el CCH Sur, la cual provocó la muerte de un estudiante de 16 años, la comunidad universitaria ha estado en zozobra… mientras que las autoridades de la UNAM se han limitado a pedir no caer en fake news (y no compartirlas).

Plantel de la UNAM // Facebook:Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur UNAM

Amenazas son principalmente contra prepas y CCH’s

“En días recientes se ha difundido una serie de informaciones falsas (fake news), rumores, mentiras y versiones descontextualizadas de amenazas sobre presuntos explosivos o presencia de supuestos grupos violentos”, alerta la UNAM en comunicado que sirve para justificar por qué varios planteles han decidido parar actividades presenciales (o, de plano, totalmente).

De acuerdo con la UNAM, las amenazas y desinformación son dirigidas, principalmente, a preparatorias y CCH´s.

Foto: Galo Cañas-Cuartoscuro.

Sobre esto, la Escuela Nacional Preparatoria detalla que las amenazas tiene que ver con presencia de explosivos en instalaciones, mientras que otras instituciones indican que también han habido amenazas de ataques contra estudiantes… la Universidad asegura que no hay problema.

“En todos los casos se han activado de inmediato los protocolos de atención. No minimizamos ninguna situación que ponga potencialmente en riesgo a la comunidad universitaria”, asegura la UNAM.