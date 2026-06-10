Lo que necesitas saber: El recorrido tendrá una longitud aproximada de 13.2 kilómetros y podrá realizarse en alrededor de 33 minutos

Y siguen los banderazos de los proyectos de movilidad que se tenían planeados rumbo al Mundial de 2026 y esta vez fue el turno de la Línea 14 del Trolebús, mejor conocida como la “Ruta de los Animales Silvestres”.

Pero bueno… ¿Qué ruta abarca esta nueva línea?

La nueva Línea 14 conecta CETRAM Universidad con CETRAM Huipulco, atravesando zonas como Ciudad Universitaria, Santa Úrsula y la zona del Estadio Ciudad de México.

Entre sus estaciones se encuentran Moctezuma, Topiltzin, Tepalcatzin, Papatzin, Nahuatlacas, Electrón, San Ricardo, Santo Tomás, San Castulo, Puerta 3, Parque Chespirito y Estadio Banorte.

Foto: @ClaraBrugadaM

De acuerdo con las autoridades, el recorrido tendrá una longitud aproximada de 13.2 kilómetros y podrá realizarse en alrededor de 33 minutos, reduciendo considerablemente los tiempos de traslado para miles de personas que diariamente se mueven por esta zona de la capital.

Además, esta línea forma parte de los proyectos de movilidad impulsados rumbo al Mundial de 2026, ya que facilitará la llegada de los aficionados a las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, una de las sedes del torneo.

Las unidades de esta nueva ruta llevan imágenes de animales característicos de la CDMX, como el teporingo, el falso camaleón, el ticuiche y el tlacuache, razón por la que fue bautizada como la “Ruta de los Animales Silvestres”.

Se estima que la línea beneficiará a cerca de 120 mil usuarios diariamente, quienes podrán contar con una nueva alternativa de transporte eléctrico para trasladarse entre Universidad y Huipulco.

Sin embargo, la jornada de inauguración no transcurrió completamente como se tenía previsto. Debido a las afectaciones viales registradas en Calzada de Tlalpan por las movilizaciones de la CNTE, algunas de las actividades programadas tuvieron ajustes de último momento.

Por ahora, la Línea 14 ya comenzó operaciones y promete convertirse en una opción importante para quienes diariamente se trasladan por el sur de la CDMX, especialmente ante los preparativos que continúan realizándose rumbo a la Copa del Mundo de 2026.